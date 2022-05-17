約3男消夜有下文！李一桐魏大勛疑拖住返酒店

有「最美黃蓉」之稱的李一桐被爆「1拖3」緋聞！有指她相約內地小鮮肉范丞丞、張嘉倪老公等食消夜，之後更偕「神秘帥哥」往酒店，親密關係耐人尋味。其後該型男身份被揭，正是楊冪緋聞前度魏大勛！

憑內地古裝劇《射鵰英雄傳》中「黃蓉」一角走紅的李一桐，雖年屆31歲，但天生Baby Face，且笑容甜美，故男人緣旺盛。昨日她被拍得跟台灣女星歐陽娜娜緋聞男友范丞丞及、有「最美順嬪」之稱的內地女星張嘉倪有米老公買超及高大型男食消夜，1女拖3男相當威水！

眾人飲飽食醉後準備離開時，見范丞丞和買超在食肆門口「吹水」，再幫襯身邊姨姨賣花後離開，李一桐則笑住輕拍穿黑衣的高大男，之後男方拖李一桐玉手上座駕，直駛往酒店似有下文，再見他們在大堂密斟片刻才一齊上樓。該高大男身份迅速被揭，正是與李一桐合拍《特工任務》的男主角、楊冪前緋聞男友魏大勛。

「只有帥哥真的」

李一桐去年被爆跟《九霄寒夜暖》的韓系小鮮肉畢雯珺傳「姊弟戀」，現又跟楊冪前度往酒店，由於疑爆出三角戀，迅即登網上熱搜。為保形象，李一桐工作室發文澄清，指「與男子同回酒店」是不實報道：「本是好友聚會的私人行程，此次聚餐發生在北京疫情防控措施收緊之前，經偷拍後歪曲事實發酵報道。」」並呼籲網民「不信謠、不傳謠」，傳媒也不應看圖作文。至於魏大勛工作室亦否認戀情：「只有帥哥真的，其他是假的，散了吧。」