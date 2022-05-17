離巢夠風騷　余德丞正式亮相ViuTV到底有咩講？

最近回歸自由身嘅余德丞離巢後多搞作，早前佢就首次亮相Now，為Now Sports講波，仲同「ViuTV一哥」強尼、ERROR成員保錡等合作，真係令人眼前一亮，估唔到佢唔自同「對家」藝人玩埋一齊，原來佢仲玩到入埋人哋公司做訪問！日前，佢就接受ViuTV節目《Viu1人物專訪》訪問，正式亮相ViuTV平台，仲自爆嚟緊會去Now E做英超閉幕節目。

佢喺節目中大玩「中佬二揀一」，問到會揀媽咪定女朋友時？身為圈中孝順仔嘅佢立即揀媽咪：「我同媽咪關係好密切，由細到大不論係湊我去課外活動好，幫我溫書好，教我補習做功課好，甚至乎出到嚟依家做嘢都係同媽咪有商有量，所以一定係揀媽咪。」佢續透露媽媽早幾年淋巴附近有一個瘤，幸好唔係惡性，但要入醫院做手術割走：「嗰時都非常之擔心，望住佢入去做手術，等佢出嚟嘅時間係好漫長，可能只係過咗兩個鐘，但好似過咗兩日一樣。」佢又透露自己係內斂型，從來都唔會跟媽媽講「我愛你」，母親節又唔會有咩表示：「我覺得唔係用金錢去衡量嘅，唔係用你畀咗幾多家用去衡量嘅，反而係平時有冇真正關心佢。」

不過一提到感情方面，曾同無綫視后蔡思貝傳緋聞嘅佢，就強調會揀同圈外人拍拖︰「因為圈裏面實在好多好複雜嘅嘢，因為我係一個比較保守同傳統嘅人，我都唔希望我個女朋友會着得比較性感，或者佢要着到性感去影相、出席舞會呀……接受唔到，接受唔到！所以我會揀個圈外人，正常打扮就可以，但係如果成日甫啲相出嚟比較性感啲嘅，咁我就會唔高興，所以我揀圈外人，當然希望佢係賢良淑德，又了解我。」明顯對圈中女星落閘。