安芭赫德作供否認床上洩「糞」指控　指狗仔誤食大麻

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）控告影星前妻安芭赫德（Amber Heard）誹謗一案經過上周休庭後，昨日（16日）於美國維珍尼亞州續審。安芭繼續於庭上作供爆料！

安芭作供時提及被前夫指她在床上大解洩憤一事，她再次強調糞便是尊尼狗Boo隻的。並爆當時狗隻錯誤食了尊尼的大麻。她指當時她與幾名女友人去了睇音樂節，而他的幾隻狗走上張床，其中Boo就在床上大解。她亦反駁之前尊尼司機上周作供時，指她曾告訴他有份參與此惡作劇一事，安芭否認並指自己當時冇情緒整蠱人，因為當時她正離開老公而心情低落。此外，安芭在庭上亦爆30歲生日當日被前夫揸實她的恥骨位置，當時尊尼對她說：「你想好似男人咁硬淨？」由於情況轉壞，她要用她們夫婦的暗號來叫停他。

另方面，安芭亦於庭上亦提及和富豪前男友馬斯克（Elon Musk）相識的經過。她表示2016年因被尊尼「放飛機」而獨自出席《大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴》（MET Gala），她說：「（馬斯克）同佢母親在場。佢（馬斯克）提醒我話我哋之前已見過面。。。佢看似一個真正嘅君子。佢真係好好人。」之後她們就成為「朋友」。

而上周被傳與尊尼日久生情而搭上的索女律師Camille Vasquez於庭上亦有盤問安芭，指她們缺乏證據包括受傷照片證明她指控尊尼家暴。其中亦有提到安芭指她出席日本首映禮前被前夫打背脊一事，尊尼的女律師向庭上公開一張安芭和尊尼在首映禮上照片，當時她穿上露背裝，而背部明顯沒有任何瘀傷或被打痕跡。而女律師亦質疑之前安芭指控被前夫用樽性侵受傷一事為何事後沒有去睇醫生。