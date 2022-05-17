新進女神Sydney Sweeney　夏日性感穿搭

大尺度青春劇《高校十八禁》（Euphoria）爆紅，成為了HBO史上播放率僅次於《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）的劇集，無論收視或是討論度都高踞不下。雖然第2季已經播放完畢，不過劇集帶來的熱潮仍然持續中。當中飾演Cassie Howard的性感女星Sydney Sweeney憑着火辣身材與出色演技被外界讚賞，她的穿搭風格更受到新一代年輕人追捧，連樂壇天后Rihanna都邀請她做自己旗下內衣品牌的代言人，可見其時尚品味備受肯定。

甜美性感風套裝

Sydney Sweeney在劇中的角色Cassie Howard在第2季有很大的轉變，穿衣風格也走向甜美性感風。一套湖水綠的Deep V短身上衣，胸前做抓皺設計，同色系的褲裝則造成復古風格的喇叭褲剪裁。超貼身的套裝將Sydney Sweeney的火辣身材展露無遺，而且特別的復古剪裁讓整套穿搭更顯特別。

音樂節純白連身褲裝

相信有關注2022 ﻿Coachella音樂節的人都會見到，以純白連身褲裝搭配牛仔靴精彩亮相的Sydney Sweeney。這套衣服剪裁與設計都非常厲害，清純白色風格與胸前大U領口的性感設計，讓Sydney Sweeney在音樂節上成功吸引到大眾注意，再搭配近期非常熱門的腋下包與大框黑超，讓一身搭配都流露高級性感魅力。

Tube Top配牛仔

每到夏天，Tube Top就會掀起熱潮。可能是Tube Top設計簡單，能與各種時尚單品搭配的特質吧，連Sydney Sweeney都是喜愛Tube Top的一員。她平日喜愛穿上白色Tube Top露出香肩與纖瘦腰部，下身會搭配高腰牛仔長褲或短褲，展現青春的夏日風情。外出遊玩時還會配上一對小白鞋與上身呼應，令整體打扮顯得協調又具美感。

修車工裝Look

Sydney Sweeney是一位愛車之人，她懂得修車而且還會在TikTok上分享修車片段。修車時Sydney Sweeney的穿搭就不會像平時一樣走性感路線，而是會選擇方便修車的工裝風格。她在社交平台上也曾分享過兩個修車Look，一個是深色連身衫加上一頂反轉戴的Cap帽；而另一個是Dickies背帶褲加一件白色Tee，配同款Cap帽。雖然不是吸睛的性感風格，但卻提供另一種型格的穿搭風格給大家參考。