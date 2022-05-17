星星講醫D︱Kylie C.用3招助家庭主婦踢走抑鬱

繽FUN星網全新健康節目《星星講醫D》繼續有第一屆《亞洲星光大道》季軍蔡梓銘夥拍36E「學霸咪神」鄭杞瑤（Kylie C.）擔任主持，2人分別從中醫及心理學角度探討新冠肺炎康復者疫後調理身體，以及疫情下情緒處理的方法。

今集他們就探討腦霧這個話題，現職為中醫師的蔡梓銘解釋：「腦霧即係腦裏面有啲好似霧咁嘅感覺，覺得個人昏昏沉沉，甚至記性冇咁好，成個人一舊雲咁樣。」他指以中醫角度來說，產生腦霧的原因，一是身體太虛弱，二是本身濕氣太重：「如果冇乜其他唔舒服，只係得腦霧，可以用茯苓、白朮呢兩味常用嘅去濕中藥材，有流通腰臍之氣血嘅作用，可以將頭去到下身嘅濕氣或者唔好嘅嘢流動開。」至於新冠康復後是否免疫，他表示一般來說康復者會有一定抗體，根據不同體質可以維持一至三個月：「如果你喺患病期間非常之辛苦，你嘅抗體相對嚟講就少啲，所以都係要小心，注意保暖同飲食清淡啲。」

講到疫情期間，很多家庭主婦會有焦慮甚至抑鬱的情況，Kylie C.就建議婦女們要多表達自己：「最重要話畀人知你係需要幫助，唔好乜都攬住晒，可以畀個機會小朋友幫輕吓。第二建議大家臨瞓前唔好睇咁多新聞，會令到大家情緒低落，可以改為下午吸收資訊，夜晚就睇娛樂性節目。第三可以做一啲自己控制到嘅嘢，例如行山同煲劇去放鬆一下，最後可以同小朋友攬吓給予愛對方。」