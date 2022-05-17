Kim榮登《體育畫報》「水着號」封面女郎被網民批評罷買

美國體育雜誌《體育畫報》（Sports Illustrated）每年一度的「水着號」向來備受關注，而今年的封面女郎公布，竟然由美國真人騷女王Kim Kardashian擔任，令不少人大跌眼鏡！

而Kim亦有於社交網站上載封面以及內頁照，照片中她以不同款式的比堅尼造型示人大晒Fit爆身材。她留言說：「OMG，我係《體育畫報》封面女郎！！！我哋喺1月時拍攝呢輯相，實在好難保持呢個封面嘅秘密！能夠登上《體育畫報》水着號封面係我嘅榮幸同夢想。『遺願清單』達成！！！」此外，她亦透露照片於她其中一個最喜愛地方—多明尼加共和國拍攝。《體》公開Kim登上新一期「水着號」封面之後，即惹來爭議！大批網民於網上批評雜誌的決定認為Kim冇資格上封面，指她是天然美女的相反：「Kim鼓吹飲食失衡同P圖，因為佢好憎自己。」亦有網民留言說：「有好多與體壇有關嘅人可以靠呢個機會增加曝光率，咁點解係佢。」有網民更稱今次封面「超級令人失望」，當中亦有網民直呼會杯葛唔買今期雜誌：「我今年唔會喇。多謝Kim幫我慳番10蚊（美元）。」

除了Kim之外，創科富豪馬斯克（Elon Musk）的74歲前模特兒母親Maye Musk亦榮登今年《體育畫報》其中一名封面人物。此外，美國女歌手Ciara以及日本丹麥混血模特兒Yumi Nu亦是今年的封面人物之一。其中Yumi更是首位「大Size」模特兒登上《體》封面。打破過往火辣索模女星做封面的慣例！