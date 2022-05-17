午後Chill一Chill　新主題下午茶

和閨密歎下午茶似乎已成為本地流行的活動，多間酒店及餐廳的下午茶選擇相當多，主題亦日新月異，大家揀選時不妨留意茶點主題是否合乎你歡心。近日新推的下午茶，除有品牌聯乘，還有以應季花卉、特定紀念日等作靈感設計，讓茶點的配搭和造型更多姿多采，用來打卡吸Like無難度。

和海賊王冒險

提到日本漫畫界的名著，One Piece海賊王肯定是其一，漫畫的主角經常化身不同的周邊，由現時至8月7日。西貢WM酒店以海賊王作主題，除推出住宿計劃，還有主題下午茶，當中包括有燒三文魚飯糰、龍蝦沙律籃子伴松露醬、日本梳乎厘芝士蛋和北海道3.6牛乳豆布甸等美食，部分鹹甜茶點會配漫畫角色的旗仔出場，最有趣是甜品化身成路飛和索柏的帽子，粉絲必瘋狂打卡。

和女皇歎茶

著名的外國品牌大多歷史悠久，過百年比比皆是。Fortnum & Mason為慶祝品牌成立315周年及女王白金禧紀念，由現時至6月30日推出不同的主題活動和產品，除有全新主題圖案設計的Hamper、餅乾和茶葉等出品，餐廳還有限定的女皇白金禧年下午茶，品嘗完經典三文治和鬆餅後，新款甜品有天鵝造型酥皮糕點、香檳撻、珍珠朱古力，以及傳統拔蘭地脆卷伴特製白金禧果醬和香茶蛋糕。小朋友亦有專用下午茶，內裏會有哥基犬棒棒蛋糕及皇冠造型餅乾等，讓大人和小朋友都有得揀。

粉紅花季

初夏繁花盛開，除了行山逛公園，飲下午茶都可以順道賞花。香港美利酒店內的節果決明古樹適逢開花時節，酒店餐廳Popinjays 由現時至6月12日推出古樹繁花下午茶，以時令水果及粉紅色食材入饌，鹹點有雞尾酒配速根奶凍、紅菜頭醃三文魚三文治和鱈魚籽撻等，甜品有白桃撻、柚子茉莉花泡芙、紅桑子費南雪小蛋糕、玫瑰士多啤梨卷和車厘子蛋糕等，欣賞完盛放的花卉再品嘗下午茶，感受更深。

芳香玫瑰

女孩子收到玫瑰花，心情超爽，玫瑰除了觀賞外，還可入饌和做護膚品。由現時至8月31日，香港銅鑼灣皇冠假日酒店池畔餐廳Club@28和法國天然有機品牌Melvita合作，推出以玫瑰為主題的緋紅盛夏下午茶，鹹點有黑椒牛肉及酸青瓜三文治、法式菠菜蛋撻和迷你雞肉酥等，甜品有紅玫瑰和粉玫瑰朱古力、玫瑰焦糖味及士多啤梨味馬卡龍、雲呢拿奶凍配玫瑰士多啤梨果凍、英式胡蘿蔔蛋糕配忌廉芝士和比利時朱古力香蕉蛋糕等，品嘗茶點時可配玫瑰荔枝莫土吉托或法國蜂蜜玫瑰茶。惠顧下午茶的客人，可免費獲贈皇牌有機旅行套餐乙份。