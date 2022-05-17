李幸倪發文訴離巢心聲　感謝環球無限量支持

歌手Gin Lee（李幸倪）約滿環球唱片後公告會離巢，有指她會先行返家鄉馬來西亞探望家人，Gin在社交網發文訴心聲，她很感謝各界朋友和粉絲的關心，你們的祝福我全部收到。她由2011年決定留在香港發展至今，一轉眼已經11年，她還記得第一份唱片合約滿後，她的人生曾變得徬徨無助，幸運地在2014年，她遇見環球唱片的Duncan。當時對方邀請她我和AGA合唱《一加一》，就這樣和環球這個大家庭結下了緣分。

她續寫：「過去8年我在這裏認識了很多朋友、得到很多不同的工作機會、去過世界各地演出、推出了很多歌曲和專輯、贏過不同的獎項、更圓夢開了人生第一個紅館演唱會。最難忘是與同事們並肩作戰的日子、所有的一切對我來說就像昨天發生一樣，依然歷歷在目。這段有血有淚的旅程我這輩子都不會忘記。」

她由衷地感激環球唱片及在這些年為我付出過努力的每一位的同事（包括過去或現在），特別感謝Duncan，由她加入公司的第一天就給予我無限量的支持。她續說：「無論以後我在哪裏，我亦會永遠心存感激。現階段我會全力以赴把之前已經安排好的工作完成，為自己及公司作一個完滿的總結。」最後，她承諾一定會繼續努力把好音樂帶給大家，再次感謝大家的關心及鼓勵。