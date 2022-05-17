李居明唔諗第6波疫情：好易神經衰弱

堪輿學家李居明今日（17日）與新進粵劇花旦梁非同現身新光戲院，李居明透露3月1日正式續約新光戲院，合約為期3年，戲院現進行裝修，將會以全新面貌登場，而頭炮劇目《大赤壁賦》將於7月放映。《大》劇集老中青粵劇演員，梁非同有份參與其中，李居明大讚她為粵劇界明日之星，唱得、打得、人緣好冇脾氣，受人歡迎，他笑稱個個老倌都爭着「Mark實她」。

對於政府未來大力發展粵劇，新光定會配合，他稱沒有申請防疫抗疫基金撥款，希望留給有需要的人，對《大》劇已售出六七成票飛，銷情理想，感受到觀眾都很渴望看戲。李居明表示現處於半退休生活，早前將樓賣掉奉獻給粵劇界，稍後會又推出《粵劇靈》粵劇紀錄片，大爆粵劇的禁忌和迷信，有份參演的藝人包括羅家英、龍貫天、蓋鳴暉、米雪和賴慰玲等，他說：「新光有個神秘空間會首次曝光，仲有30年前紅線女住過嘅房仲喺度，冇人敢去裝修，我亦會講做鄧碧雲嘅渡亡法事。」現年27歲的梁非同，入行10年，對今次演出感到壓力，表示會做定功課，李居明亦要求她勤練曲。對於有指第６波或會爆發，李居明稱冇得擔心太多，否則好易神經衰弱，覺得疫情亦訓練到大家甚麼也不怕。