本日日本：血拼必去！3大注目掃貨新熱點登場　

跌完再跌！日圓匯率跌至近年新低，兼且據聞日本6月起會大幅放寬入境措施，當然要儲定「彈藥」，預備到當地勁掃貨。日本最近亦有不少新購物熱點登場，焦點有北九州市於上月底登場的THE OUTLETS KITAKYUSHU，佔地達270,000平方米，共設有約170間店舖讓你買個痛快外，更不乏次世代型遊樂場ASOBLE、科學館Space LABO，及配備陸上跑道及草地廣場的Activation Field等設施，加上還有大型Food Court及人氣食肆進駐，無論吃喝玩樂都相當盡興！

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名店雲集 親子玩樂

建築面積約57,000平方米的THE OUTLETS KITAKYUSHU，當中有140間店舖為服裝、運動、戶外用品的品牌，有7間店舖首次進駐日本、有12間屬九州初登場，並有9間首度以Outlet店舖形式經營，內裏齊集了Armani、MSGM、COACH及MICHAEL KORS等國際知名品牌。此外，場內同時設有以「學習」作主題的娛樂設施，其中新科學館Space LABO設置了日本規模最大圓頂（內徑30米）及最尖端投影器材炮製的天象儀，另一注目遊樂場ASOBLE則有如彈床般給小朋友彈跳的「軟綿綿Dome」及利用光影炮製的次世代玩意。與此同時，場內有佔地約3,000平方米、配備了田徑跑道及草地廣場的Activation Field，另一邊設有可欣賞到各種花卉、樹木、觀葉植物、多肉植物的the Farm UNIVERSAL，加上還有多達25間食肆選擇，食玩買一應俱全。

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龜戶新熱點 掃貨兼開餐

因紫藤花而大受旅客歡迎的東京龜戶天神社，其附近剛於上月底有全新大型商場KAMEIDO CLOCK開幕，建築面積達58,000平方米，樓高6層（另地庫1層），匯集136間店舖，除大家熟悉的UNIQLO、GU、ABC MART等大型服裝及鞋履店外，還有露營用品品牌Alpen Outdoors，以及文青最愛逛的蔦屋書店等大熱之選。而地庫1樓則主打「食」，除了有面積近2,000平方米的超市LIFE外，更有肉店、鮮魚店、蔬菜店及甜品店，其中來自豐洲市場的「本庄鮮魚」每天供應新潟縣能生漁港、千葉縣銚子漁港及相模灣的產地直送魚獲。而1樓及4樓各設有飲食區，前者的Kamekuro橫丁有多間充滿下町風情食肆提供酒類及用饍選擇，後者則有雲集了大阪王將及KFC等多間連鎖店的Food Court。與此同時，商場內外都預留了大片空間，於指定時間會舉行不同的活動及演出，叫人十分期待。

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最大無印 落戶廣島

位於廣島的購物中心ALPARK，其東、西兩座商場於2020年開始重新裝修，當中「西棟」於4月尾率先重新開幕。建築面積達79,537平方米，內裏共有19間店舖，焦點莫過於設在1及2樓、被喻為全球最大的無印良品在此開業！店內面積多達6,100平方米，售賣約7,500款商品，不過最特別是增加了獨家的「社區保健室」，客人可在店內向護士、物理治療師等諮詢，並不時有專家教大家做瑜伽或簡單運動。另外新店亦首次提供以重量發售的洗頭水，最少可買100g，減少浪費。除無印外，ALPARK另一亮點是大型超市FRESTA旗艦店，新鮮食品、零食、生活用品與雜貨都可以一次買齊，還有首次在日本中國地區登場的戶外用品店Alpen Outdoors、廣島最大的童裝店「西松屋」、中國地區最大的家居服店Tutuanna，及廣島縣首間動物咖啡店Moff animal cafe等，陣容鼎盛。