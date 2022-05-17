阿媽開金口獻唱　炎明熹《聲生》上台前2度爆喊

《星夢》人氣王炎明熹（Gigi）於《聲生不息》首集憑一首《蜚蜚》成功彈出，而前晚（15日）她與內地歌手劉惜君合唱《念親恩》，配以炎母開場獻唱的童謠《月光光》，演繹令粉絲感動不已。Gigi事後接受娛樂新聞台訪問表示：「呢首歌係表達對父母思念嘅歌曲，我就諗起自己細個時，媽咪點氹我瞓呢？佢係唱另一首普通話童謠，媽咪話我一聽到呢首歌就即刻會瞓着。（你親自邀請媽咪幫手唱？）係，媽咪都為咗我唱，所以非常開心。」

Gigi續指媽媽錄音後，工作人員原本為保持神秘感，不欲讓她「先聽為快」，幸好最終改變主意：「如果唔係，我真係會喺現場喊出嚟！」還未正式演出前，其實Gigi已兩度灑淚。據悉，錄影《念親恩》前她倘未動身返家鄉探望家人，故相隔兩年多的思念伴着媽媽聲音響起，搞到她情難自控。Gigi又指父母有安坐家中欣賞她的演出，還將片段錄影，而她最希望父母收到這份「禮物」會開心。

她又坦言今次參加節目沒有太大信心，唯有以金句自勉：「人總係要有一點勇，要有少少自信，但又唔好太多，咁樣先可以繼續落去。」她感激很多前輩及幕後工作人員照顧及痛錫，尤其是自己生日時送上窩心小禮物：「有日我同惜君排練，佢聽到有人講話用水壼飲水會整花唇膏，佢有個水壼有啜嘴，佢就搵到送埋畀我，好啱用。」