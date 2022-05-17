例下首發　無人機細過手掌？

政府《民航條例》下的《小型無人機令》將於今年6月1日生效，屆時重量不超過250g的甲一類小型無人機和駕駛者毋須註冊，就能在30m或以下高度飛行。為附合以上條件， 無人機亦愈出愈小巧，剛發表的DJI Mini 3 Pro便是其中之一。

DJI Mini 3 Pro重量只有249g，摺疊後細過手掌，並搭載1/1.3吋感測器，具備三向環境感知能力，最長續航時間34分鐘，選配長續航電池可提升至47分鐘。機身的動力、避障、雲台均經過全新布局，例如新增減阻設計並增大槳葉面積， 大幅提升動力效能；首次前置後視避障感測器，擴大了障礙物感知範圍；雲台經過全新規劃，可實現無損豎拍、大角度仰拍，賦予創作更多可能性。

影像質素方面，它最高可錄製4K@60fps視頻及拍攝4,800萬像素RAW格式相片，並支援1,080p@120fps慢動作攝影，配合新增的D-Cinelike色彩模式，提供更廣闊的調色空間。其他功能包括焦點跟隨，大師鏡頭、延時攝影等，玩法媲美同廠「Pro」系列旗艦機。

同場加映︰迷你小黃機

Pixy由社交程式Snapchat推出，早於2017年已傳出製造消息，最近正式於美國及法國發。此機提供懸浮、跟隨、環繞及定點後移四種飛行模式，而且毋須遙控，用App及伸出手掌便能控制升降。影像可直傳至Snapchat，分享前更可加入濾鏡與背景音樂。