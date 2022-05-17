岑麗香好幸福　有仔萬事足

藝人岑麗香、李璨琛女兒李元元、徐㴓喬、駱振偉、KOL張厚耀、男模Daniel Sung等參與銀行的客戶鑄造專屬全家福NFT，現實中的香香是幸福人妻，育有兩名可愛兒子Jacob及Julias，不時在社交平台分享一家四口有趣互動的家庭生活照片。對於「幸福」的定義，她說：「其實好簡單，一家人健健康康、快快樂樂已經足夠。」

4歲的李元元（Lucy）是最年輕的KOL，她的開心果形象深得人心，Lucy媽媽梁志瑩（Sophia）說：「印象最深刻嘅全家福，係一張被家中閉路電視無意拍下嘅照片。我同Sam攰到攤喺梳化，Lucy就托住頭、翹住腳，一臉享受嘅樣子攤喺地氈上，呢張全家福我哋各有各『Hea』，正正代表我哋呢一家嘅搞笑特色。」對Sophia來說一家人可以以真實的自己一齊相處，感覺自在，分享喜怒哀樂是最幸福的，期待可以到外地旅行，影一張全新的全家福。

憑電視劇成功入屋的徐㴓喬（Asha）今次與家中兩隻愛貓一齊參與全家福照相館，與家人感情要好的Asha說：「最令我鍾意嘅全家福就係捕捉到佢哋一家人最自然、最坦率嘅一面，影低佢哋呆滯望住鏡頭，就好似幫小朋友影學生相咁。」