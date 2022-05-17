產後哺乳適合接種HPV疫苗

Q：我今年27歲，首胎孩子在三個月前出世。因為是突然發現懷孕和結婚，那時只接種了兩針HPV疫苗便暫停了。現在有餵哺母乳，我應去注射第三針（即最後一針）HPV疫苗嗎？除了不清楚HPV疫苗與哺乳期有沒有衝突外，我也在想既已生了孩子，又有固定伴侶，雖然我已付足三針的費用，還需不需要去打第三針呢？

盈盈

A：子宮頸癌（宮頸惡性腫瘤）於香港女性致命癌症中排第8位，屬常見婦科癌症。數據顯示，在2020年，因子宮頸癌而住院的病人出院及死亡數字為3,969人次，當中有 159 名女性死於此癌症，佔女性癌症死亡人數的2.6%。而根據全球婦女健康分析顯示，每2分鐘就有1位婦女因子宮頸癌而死亡，造成危疾威脅，是可怕的婦女癌症殺手。

HPV病毒一向為人熟悉是它會令女性患子宮頸癌，當中病毒有百多種，其中有40多種屬性器官和生殖系統傳播，如HPV6、11、42、43、44及54型病毒（以HPV6型和11型最為常見）。當HPV病毒發病，便會引致性器官長出狀似椰菜花的疣，長遠更潛伏子宮頸癌的風險。此時，更多研究發現，HPV病毒也跟口腔癌、喉癌、肺癌有關（由HPV病毒引起的子宮頸癌常見HPV病毒類型依次序是16、58、18、31、52型；由HPV病毒引起的肺癌常見HPV病毒類型依次序是18、31、45、16型）。

HPV疫苗已越趨普及，它可預防80%至90%跟HPV相關的癌症和疾病，香港女性最常注射的9合1子宮頸癌疫苗，可覆蓋HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58型，有效預防這9種型號病毒所能引起的子宮頸癌、外陰癌、陰道癌、肛門癌，同時能預防性器官疣 （俗稱椰菜花）。

從懷孕及哺乳因素考慮，準媽媽應在懷孕期間暫停接種，推遲到分娩後才注射餘下的針數。HPV疫苗的接種獲國際機構「疫苗接種委員會」（ACIP）和「美國婦產科醫學會」（ACOG）認可，女性在哺乳期間接種HPV疫苗不會影響嬰兒，它跟流感疫苗、德國麻疹等同屬產後可接種疫苗類別。

從防癌角度考慮，由於懷孕期婦女因賀爾蒙變化，子宮頸上皮細胞較易接觸到病毒，產生癌變隱憂，懷孕也會令子宮頸口外翻，這種生殖系統結構改變，增加感染風險。分娩時，子宮頸內黏膜上皮層變薄，抵抗感染能力因而減弱，恢復性行為後，子宮頸口的外翻形態會增加病毒侵襲的機率。統計顯示，產後女性感染HPV的整體風險是未曾生育婦女的2倍，感染高致癌性的HPV16型病毒的風險高達6倍。HPV疫苗的藥效長達一生，近年各地皆鼓勵青春期女性及早接種。此外，從未接種的成年女性，因她們罹患子宮頸癌的風險從25歲開始逐年遞增，而25至40歲正值普遍生育年齡，故此鼓勵女性在懷孕前和產後接種HPV疫苗亦成為全球趨勢。

HPV疫苗注射應與幫助身體築起保護牆加以掛勾，女性不必因覺得只有單一性伴侶而把性健康置於被動位置，反正已經付費，實在毋須放棄這道保護牆。

李偉儀