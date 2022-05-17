自爆迷戀Jeremy　沈殷怡公然示愛：我好愛佢

ViuTV女神沈殷怡（Shirley）跟KOL「米媽」米露迪亮相連詩雅、楊詩敏（蝦頭）主持的網上節目《絲打圍爐》訪問，節目中Shirley公開對人氣男團MIRROR的Jeremy（李駿傑）大膽示愛，當玩遊戲時，被問到「圈中最為吸引你的異性朋友」，她忽然怕醜地笑說：「我好想講MIRROR嘅Jeremy，我覺得好正。」

Shirley透露兩人在同一個地方學唱歌，雖然會點頭打招呼，但兩人不算是朋友，她說：「如果有follow 社交網算唔算朋友？」仲搞笑地用紙巾遮住自己怕醜樣，米媽教路叫摸住Jeremy手臂讚賞好大隻，她衝口而出叫：「Jeremy唔係行呢個路線，但我仲係好愛佢。」她自爆一直有留意對方，得知他識做家務笑說：「我覺得好charm嘅一個男仔，佢又有養貓好有愛心，呢啲各種各種都好欣賞佢。」

蝦頭叫她幻想跟Jeremy一齊主持節目，她笑說：「如果遇到一個本身就好正嘅人，佢同我講嘢我會好緊張，唔係好敢出聲，我真係會好淆底。」被笑講起Jeremy會心心眼，成個人好醒神，她忍不住爆笑說：「真係、真係、真係嘅。」連詩雅叫她下次見到Jeremy要扮鎮定，她笑說：「我一定會，我可能會跑走。」