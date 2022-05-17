胡杏兒預告《浪姐3》有驚喜　唱歌跳舞樣樣掂

藝人胡杏兒繼早前參加內地綜藝節目《演員請就位2》後，近日換上一頭清爽朗短髮，迎戰《乘風破浪的姐姐3》，與其他29位來自中港台韓的女藝人，以唱、跳來一番比併。近日《浪姐3》官宣照上，發現杏兒以一身白色吊帶連身裙現身，在芸芸長髮的女藝人中突圍而出。她坦言自己向來喜歡短髮﹕「係20年內第2次剪短髮，首次係拍攝劇集《律政新人王》，第2次就係10年前演出《衝上雲宵2》，好似每10年就會剪一次短髮見大家。」

由於剛拍竣回歸劇《獅子山下．情》，杏兒表示今次北上準備時間比較倉率，但感覺這次挑戰充滿正能量﹕「今次挑戰同上次《演員請就位2》唔同，因為《浪姐3》並非自己專長及擁有多年演出經驗嘅演技，而係要唱歌同跳舞。今次能夠有呢個可以俾30歲以上女藝人參與嘅綜藝節目，自己可以接挑戰，傳達一個正面訊息俾大家，即使已屆某個歲數，無論已婚或未婚，甚至已為人母都好，唔應該被一個身份限制自己。」

問到杏兒如何備戰？她答﹕「雖然我喺跳舞及唱歌方面，未必及演戲咁有經驗，但我記舞步都唔錯，呢排就睇多啲喜歡嘅MV補課。同時我好感激家人嘅支持，因為參與呢個節目要好幾個月嘅時間。」