水川菫　唔愛美男愛男優？

好多嘢試過之後好難返到轉頭，好似榴槤咁，好多人都話臭，但係試過其濃郁又回味悠長嘅滋味之後就即刻愛上喇。而AV女優水川菫明明結咗婚嫁埋去美國，但後來又回流返日本拍AV，到底係咪因為習慣同班AV男優激戰之後返唔到轉頭呢？

戰鬥格身材

雪白美人相信好多男人都鍾意，不過睇得多有時都要轉一轉口味，而日本AV界就曾經出現好多古銅肌澀谷妹，近期就有AIKA堪稱為當代王者！佢嘅AV作品產量豐富，除咗有好多單體作品，喺唔少多位女優合演嘅作品都可以見到佢，若然大家睇到有少少厭，想有啲新鮮感，不妨追捧另一位女優，佢就係實力同AIKA不分上下嘅水川菫喇。

今年27歲嘅佢擁有一副冷艷美貌，而且衣着打扮花枝招展，認真係秀色可餐！身材仲屬於戰鬥格，肉地結實，四肢同腰肢都纖瘦，但係上圍對D奶就夠晒分量，兩顆車厘子又夠鮮嫩細細粒，令呢對美乳更添誘人視覺效果，配合埋又渾圓又彈手嘅美尻，身材火辣度爆晒燈！

癡女王牌

佢喺2016年以AV廠Prestige專屬女優身份出道，當時佢嘅藝名叫做水稀美里，之後又改名叫水喜美里，直至2018年就改用現有名字，不過有段日子佢淪落拍四仔，便以藝名百多繪美里演出。好多人都知道，拍過四仔好難重回三仔界，不過水川菫就係當中嘅少數，除咗因為佢夠靚身材又夠愈弗外，佢嘅演出相當用心落力，更擅長扮演癡女毫不留情咁將班男優玩弄到死去活來，繼而從其身上瘋狂榨取快感！不過阿妹又唔係淨係做癡女，有時亦會被男優進攻玩番轉頭。

其實水川菫本來就要引退，因為喺上年佢同一位美國男子由網上情緣發展到結婚，更加飛去美國同對方居住。然而呢段婚姻維持得唔耐，阿妹轉個頭就搬返日本，佢表示結咗婚之後，先知對方有嚴重精神病令其身心俱疲，所以決定連老公都唔要回流日本，並繼續為AV迷獻技。

Profile

年齡：27歲

身高：5呎2吋

三圍：33D-23-34

水川菫近期努力拍AV以及為不同成人用品拍廣告，想知道佢嘅最新動向，最好就係睇佢嘅社交網，當然仲唔得欣賞埋阿妹嘅性感靚相啦！