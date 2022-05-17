Twins《浪姐3》相愛相殺　容祖兒On Call 24小時打氣

內地人氣音樂競賽節目《乘風破浪》官方網站公布新一輯節目於5月20日首播，30位參賽「姐姐」陣容亦正式公開。眾多「姐姐」中，Twins的加盟十分引人注目，阿Sa（蔡卓妍）及（阿嬌）鍾欣潼同時現身就曾引起網友熱議，不少粉絲、網民直言期待兩人合體演出，同時亦渴望看到分組對決相愛相殺的場面。

官方公布名單後，Twins立即同時登上各大網上平台的熱搜榜，而阿嬌亦化身Rapper於社交平台出Post：「我是鍾欣潼，來乘風破浪的，來調整心態的⋯⋯」更自嘲：「順便減肥的，問我怎麼做到的，你看就知道了。」對於參賽，阿Sa亦於社交平台分享感受，表示自己從小便喜歡唱歌，但永遠都唱得不夠：「仔細想想確實離開舞台好久啦，我也有些想念在舞台的感覺了～ 這一次，想讓大家重新聽到我的歌聲，那怕是前浪也可以乘風破浪。」

Twins參賽，身為節目「師姐」的容祖兒亦出Post替二人打氣：「我親愛的SaSa嬌嬌也參加乘風破浪啦，作為『學姐』來為你們打call！加油加油！還記得去年參加節目時我經常打電話給你們，今年我的手機也24小時為們們開機哦！」認真好姊妹。

另外，鍾欣潼（阿嬌）同蔡卓妍（阿Sa）日前現身直播間帶貨，雖然過程被指欠缺流暢，甚至阿嬌在試食一款麵時面容扭曲眉頭緊皺並狂飲水，被網民指麵太辣感覺不好吃。但無損2人的號召力，最後公布戰績時，阿嬌和阿Sa今次直播累計有超過720萬人觀看，累計成交額逾1038萬人民幣（逾1千1百萬港元），成績不俗。