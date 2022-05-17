楊千嬅紀錄映畫重見天日：現在是最好的安排

身在長沙的楊千嬅今日（17日）透過視像接受訪問，透露兩年前拍攝的《「I． II ．III MY STORY」私人記錄映畫》將重見天日，於明日（18日）上架。紀錄片拍攝時適逢千嬅入行25周年紀念，紀錄她的《MY BEAUTIFUL LIVE 世界巡迴演唱會》每一站所走訪的足迹，影片拍攝長達年多，原本計劃在香港站演唱會同步播放，當作送歌迷的紀念品，可惜演唱會受疫情影響告取消，她稱歌迷一直有追問紀錄片何時播放，覺得應承過歌迷一定要做，覺得現在是緣份最好安排。

重溫紀錄片段，她笑稱分別是當時她46歲，現在已48歲，她說：「片裏面阿仔陪住我演出，覺得佢大個咗好多，好多感觸，時間過得好快。同埋做演唱會唔易，會好珍惜踏上舞台，感覺奇妙。」對於網民讚她在《聲生不息》中歌藝出眾，她稱一直好專業去鍛練歌藝，無論做了幾多年，每次上台都會好緊張和感壓力，希望自己能再做好一點。

她表示從冇想過有機會與林子祥（Lam)和葉蒨文（Sally)同台演出，入行以來未見過Sally，故能與Sally傾偈非常難忘，她說：「Sally好健談，我哋乜都傾，同埋佢做運動好勁，有次在後台坐得耐，佢突然拉筋，一隻腳踢高掂到額頭，真係好犀利，冇誇張。」每次上台她很緊張時，Sally便教她想着唱完後有好吃的東西，便能減壓。參加《聲》與不同歌手合作令她不斷進步，歌手互相成就，同時提升能力。其中她與周筆暢和單依純合唱，被王祖藍形容為三代歌手，她笑稱祖藍是尊重她而已。

她又透露兒子正身在上海，對於上海現時疫情嚴峻，她差不多兩個月冇見兒子，不過兒子有親戚照顧，故不擔心，她預計7月完成《聲》拍攝。問到是否想學Lam和Sally一樣，將來可以與老公丁子高同台合唱，千嬅即刻眼凸，稱：「好想多年之後都咁Sweet，真係做到三代歌手。」近日剛簽約新唱片公司華納唱片，她稱希望公司能為她處理歌曲版權事宜，自己便可以專心演出。