絲襪誘惑　散發女人味

無論係黑絲或魚網絲襪，配上一對高質美腿時，吸睛度真係爆晒燈，難怪有人認為同巨乳相比，有品味嘅男士會更識得欣賞絲襪美腿嘅魅力，唔知大家認唔認同呢？今日就介紹以絲襪誘惑為主題嘅作品，等大家可以盡情感受一下當中嘅韻味。

法國風情

論女人味同美腿，美國四仔界有位熟女脫星，大家一定要識，佢就係今年32歲嘅Nikita Bellucci。嚟自法國嘅佢，唔單止喺歐洲大受歡迎，喺美國同樣有唔少被佢一對美腿迷倒嘅粉絲，早前佢開設以自己為名嘅四仔片廠，更推出備受期待嘅作品《Nikita Bellucci: Obsessions #8》，由佢夥同Ludovic Dekan一齊執導，並且自編自演，擺明係以佢自己為賣點嘅作品，而佢之所以對自己嘅魅力充滿自信，除咗因為佢喺歐美有超高人氣外，呢個系列嘅前幾套作品都獲得極佳銷量，如此具有號召力，又勁賣得嘅作品，作為四仔迷嘅你點可以錯過呢？

高汁劇情

如果問近期有冇製作高質素，情慾演出又汁液橫飛嘅「高汁」四仔，呢套由四仔名廠Evil Angel推出嘅《Uncut #10》，相信會令大家滿意。由著名男優兼導演Mick Blue自導自演，夥拍Misha Cross、Diana Grace、Alina West及Fiona Sprouts等4位樣靚身材正嘅脫星演出，全片分為4個單元故事，當中最為人津津樂道嘅，就要數由Diana Grace演出一段。故事講飾演絲襪店售貨員嘅佢，喺店內試着絲襪時被鹹濕導演Mick Blue撞見，鍾情絲襪美腿嘅Mick哥，便力邀阿妹為四仔新作演出，其實係想趁機同對方上床，不過佢冇諗過，原來一切早喺Diana Grace嘅掌握之中。

情迷OL

大家知唔知點解OL對男士特別有吸引力？其中一個原因，就係佢哋嘅套裙加絲襪美腿誘惑，如果想體驗呢種令男士難以抗拒嘅魔力，就要睇吓呢套由Sinful XXX製作，以情慾辦公室為主題嘅作品《Business Unusual》。由Brittany Bardot、Kai Taylor、Jayla De Angelis等氣質脫星演出，故事相當簡單，喺一個辦公室工作苦悶日子中，鹹濕OL Jayla De Angelis幻想同波士喺會議室曳曳，點知呢個時候聽到會議室傳嚟陣陣呻吟聲，慾火中燒嘅佢終於忍唔住衝入波士房求歡，點知途中撞正老闆娘嚟到，瘋狂嘅劇情加上一對又一對絲襪美腿，香艷得嚟又夠晒刺激。

碟評

美腿絲襪迷你裙，三項元素加埋一齊，對男人嘅吸引力絕對唔止一加一加一咁簡單！如果純粹想體驗當中嘅魅力所帶嚟官能享受，《Nikita Bellucci: Obsessions #8》絕對係首選，單憑Nikita Bellucci呢位美魔女已經夠晒吸睛，加上絲襪誘惑，試問點可能錯過！如果要求高啲，想睇埋情慾劇情，《Uncut #10》同《Business Unusual》絕對啱心水，前者以一鏡到尾嘅拍攝手法，帶畀觀眾連貫性極高嘅官能體驗，後者則以瘋狂嘅劇情作賣點，加上脫星興奮時七情上面，係一套質素相當高嘅作品。