【是日通勝】

農曆四月十八

壬寅年 乙巳月 辛未日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、置產

忌：栽種、移徙、訂婚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、16、38、45

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：謀事力不從心，需再等時機，淺黃色助開運。

金牛座：桃花不會主動找上門，爭取好姻緣要靠自己。

雙子座：工作表現出色，獲上司表揚，收入水漲船高。

巨蟹座：事業發展順風順水，經濟上可獲得滿意回報。

獅子座：運勢逐漸好轉，心境平靜，不會受別人打擾。

處女座：幫人要量力而為，否則跟自尋煩惱沒有分別。

天秤座：人緣極好，事業上如魚得水，可望夢想成真。

天蠍座：多向身邊人示好，用心經營人脈關係冇蝕底！

人馬座：多接觸理財知識，可助你妥善管理手上資金。

山羊座：私事困擾，生活壓力大，被迫犧牲休息時間。

水瓶座：人無遠慮，必有近憂，有必要檢討財務狀況。

雙魚座：財運一般，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）龍 人緣旺

（跌）牛 多失誤

鼠：感情運佳，體會到伴侶的愛，甜在心頭。

牛：是日沖煞，工作多失誤，務必提高警覺。

虎：工作漸入佳境，宜再接再厲，切忌自滿。

兔：宜出外走走，注重打扮，可增強異性緣。

龍：人緣好，跟同事有默契，做事得心應手。

蛇：運勢陷低谷，事業遇阻力，失誤機率大。

馬：投資忌輕舉妄動，做好風險評估有幫助。

羊：事業發展陷入迷茫期，謀事易失去動力。

猴：桃花旺，出門前悉心打扮，魅力沒法擋。

雞：易被小人的甜言蜜語騙倒，要提高警剔。

狗：心神恍惚，做事優柔寡斷，易被人誤導。

豬：工作運一般，收入遜於預期，心生不滿。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

妙用植物布置家居

植物不但有點綴功能，在玄學上，也有催旺和擋煞的力量，有助家居風水運勢。

‧大葉植物催財

黃金葛或萬年青等大葉植物，在玄學上有吸納財氣的力量，適合放置在進入大門後的角落位置，又或擺放在今年虎年東北方財星飛臨方位。如果住所的陽台或窗戶向着海景或泳池，也適宜使用大葉植物催旺財運。

‧鮮花利人緣

顏色鮮艷的花卉，在玄學上常用作加強姻緣運，除了適合希望脫單的朋友，工作需要良好人際關係的朋友，也適合使用鮮花催旺人緣。可以放置在虎年桃花星的正北方。不過，如使用玫瑰等帶刺植物，最好先將刺拔除。

‧富貴竹助學習

水種富貴竹有助學業及文職工作，今年適合放在東南方文昌星方位。文昌的五行屬木，綠色及數目「四」均代表木，四支水種的富貴竹就最適合。

‧有刺植物化煞

仙人掌等帶刺植物，適合用在玄學上化煞之用，如居所窗外的景觀看到毗連大樓的尖角、天橋、醫院、工地等，可以使用帶刺植物來減低煞氣。

住所無論擺放哪個品種的植物，皆要悉心打理。今年虎年的二黑病星（西南方）及五黃災星（中宮）位置，也應避免擺放植物。