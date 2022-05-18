張智霖秘密殺入《聲生不息》　粉絲期待「Cool魔」再現

型男張智霖將亮相熱播節目《聲生不息》，夥拍內地歌手王源合唱。消息傳出後，不少粉絲期待偶像再次化身「Cool魔」，掀起大家的集體回憶。張智霖（Chilam）3月底偕太太袁詠儀（靚靚）及囝囝魔童北上隔離，臨行前透露將於內地工作及逗留約半年。早前完成隔離，一家三口經常被粉絲「捕獲」，Chilam做「順得人」大方合照。據知，他隔離期間爭取時間練歌，原來被《聲生不息》團隊視為秘密武器，稍後以「飛行嘉賓」身份亮相。

早前他低調「復工」接拍廣告，近日再以一身白色打扮冒雨現身錄影廠，有指他剛完成《聲》節目的部分錄影，其演唱歌單緊接曝光，他於節目中除獻唱陳百強名曲《等》外，更將與組合TFBOYS成員王源合唱《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》，不少有粉絲得知後大為興奮，希望偶像屆時以「Cool魔」造型演出。

袁詠儀逛名店

《聲》節目將於本月29日錄製半準決賽，Chilam與王源穩坐嘉賓之列。由於內地疫情未完全受控，有社交平台發文為追星族提供詳細資料，提醒持入場門票的粉絲到湖南一睹偶像風采，要預留14日行程，抵埗後要提供48小時的核酸檢測，手續看似有點煩複。

另外，Chilam日前抽空帶魔童玩密室逃脫，他於網上留言自爆患幽閉恐懼症，事後他受訪表示：「可能我以前拍古裝瞓過棺材，嗰陣唔覺得好驚，但去到啲密室環境就好大壓力，暫時都未有辦法醫好。（魔童已放暑假？）佢上緊zoom，不過就有10日假放喇。」至於靚靚被網民發現於湖南一名店購物，與男店長有傾有講。另有網民指數天前已遇見他們一家三口逛男士服裝店，估計他們入住附近酒店。