《奪寶奇兵》童星關繼威《奇異女俠》回歸幕前

楊紫瓊多元宇宙題材科幻動作新片《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）成為話題作，其中飾演她丈夫的男星關繼威，退居幕後多年，今次回歸幕前可謂大放異彩。

父母是越南華僑的關繼威舉家移民美國後，12歲加入影壇，第1部作品就是史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的1984年大片《奪寶奇兵之魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom），飾演夏里遜福（Harrison Ford）的小拍檔Short Round，角色深入民心。翌年他亦參演另一名作《小靈精》（The Goonies），不過隨著他逐漸長大，他感到在美國難以獲得演員工作，於是轉型做幕後。

關繼威曾為《變種特攻》（X-Men）與同樣是多元宇宙題材的李連杰作品《最後一強》（The One）擔任動作指導，又為王家衛執導的《2046》擔任副導演。關繼威於2018年看到楊紫瓊參演的《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）有全亞裔卡士，心癢想再次演戲，於是重新找經理人，結果2周後就獲得《奇異女俠玩救宇宙》的試鏡機會！