《奪寶奇兵》童星關繼威《奇異女俠》回歸幕前

楊紫瓊多元宇宙題材科幻動作新片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)成為話題作,其中飾演她丈夫的男星關繼威,退居幕後多年,今次回歸幕前可謂大放異彩。

父母是越南華僑的關繼威舉家移民美國後,12歲加入影壇,第1部作品就是史提芬史匹堡(Steven Spielberg)執導的1984年大片《奪寶奇兵之魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom),飾演夏里遜福(Harrison Ford)的小拍檔Short Round,角色深入民心。翌年他亦參演另一名作《小靈精》(The Goonies),不過隨著他逐漸長大,他感到在美國難以獲得演員工作,於是轉型做幕後。

關繼威曾為《變種特攻》(X-Men)與同樣是多元宇宙題材的李連杰作品《最後一強》(The One)擔任動作指導,又為王家衛執導的《2046》擔任副導演。關繼威於2018年看到楊紫瓊參演的《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)有全亞裔卡士,心癢想再次演戲,於是重新找經理人,結果2周後就獲得《奇異女俠玩救宇宙》的試鏡機會!