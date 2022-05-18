東方日報C1：港姐外景衝到日本　宋宛穎谷阿妹出戰

今年是香港小姐50周年的大日子，無綫決意加碼打造「金禧港姐」，不惜工本多花逾百萬製作費，落實到被港人視為「鄉下」的日本拍攝外景！應屆港姐宋宛穎、梁凱晴及楊培琳，不約而同力推阿妹出戰。

《2022香港小姐競選》適逢是香港小姐50周年及無綫55周年台慶，TVB計劃不惜工本打造「金禧港姐」。隨着疫情逐漸緩和，各地旅遊開始復甦，停擺兩年的港姐外景今年將會重啟。據知，TVB年初已積極籌備到外地取景的可行方案，日本、泰國、新加坡等地都在考慮之列，最終決定選擇港人最愛的旅遊熱點——日本作為取景地，預算亦因此需額外多花逾百萬製作費。大會為隆重其事，希望港姐決賽能重返紅館舉行，由1月初已開始入紙申請。

海外佳麗招募方面，據知反應十分踴躍，報名人士的質素相當高，特別是海外佳麗「搖籃」加拿大尤甚，高質海外佳麗將陸續安排來港，預計6月初見傳媒。

梁凱晴爆細妹心郁

而本地佳麗方面，招募將於本月22日截止，應屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、「最上鏡小姐」楊培琳，聯同歷屆師姐陳庭欣、陳曉華、何依婷、林凱恩、古佩玲等，昨日在將軍澳電視城進行「全球招募最後召集」活動，呼籲合資格靚女把握機會報名。宋宛穎、梁凱晴與楊培琳對於今年港姐到日本取景皆感高興及羨慕，正努力游說細妹報名參加，宋宛穎笑說：「依家仲努力游說緊，未決定參唔參加，因為細妹唔夠自信，同埋讀緊醫科，未畢業都係一個關卡，可能到最後我會做埋佢提名人，偷偷哋幫佢交報名表。」而梁凱晴透露妹妹見到她選港姐以來相當開心，曾心郁郁報名，但因正在求學，或待日後完成學業後才參選。楊培琳則指妹妹只有19歲，正在外地修讀BBA，心大心細想參選，她笑說：「我同細妹講可以幫佢瞞住媽咪報名，做埋佢提名人，因為自己當年都係咁，哈哈。」

講到新工作，宋宛穎透露將再做大騷司儀，但坦言因表現曾獲讚，反而令她更感緊張，屆時會向前輩鄭裕玲偷師，梁凱晴則透露稍後有機會出埠拍攝旅遊節目，希望可去歐洲增廣見聞。而無綫經理（非戲劇分部）何小慧承認大會正籌劃到海外拍攝，參選佳麗將有機會到日本拍外景。

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