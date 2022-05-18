聲生不息︱王祖藍全家搬長沙　仲要義務做節目監製

唱歌真人騷《聲生不息》現正熱播中，節目威盡全國仲極力推廣港樂，當中最功不可沒嘅都要數節目主持王祖藍，近年佢拉隊北上出騷，打通兩地文化交流，原來今次佢為《聲》除咗義務唔收費外，佢更加係節目監製。近日佢就接受內地電台訪問時，就自爆嚟緊上台表演嘅殿堂級歌手會陸續登場，仲賣晒關子仲有全球音樂人會現身，不過都唔肯講天后容祖兒到底會唔會嚟唱歌。

被問到唔收錢呢個傳聞，祖藍直認：「不用甚麼江湖傳聞，是真的，我非常感恩有這一個非常難得機會，可以兩地一起宣傳港樂，我覺得比酬勞更加重要。我就說為了感謝你們願意跟TVB一起去做這個事情，我覺得為了全國人民的港樂情壞、為了兩岸的交流、為了新生代歌手交流，我就說不用了，我感謝大家。我相信這個回報是全國人民都可以感受港樂。」

佢又提到為節目犧牲大，全家都搬去長沙，方便拍攝：「第一是因為這個節目，第二是我們在芒果台有另一個節目《爸爸當家》，剛好找到李亞男，我直接跟亞男這幾個月都搬到長沙來，還有兩個寶寶。我覺得挺好呀，除了拍節目，跟兩個寶寶感受下長沙風土人情，坐坐地鐵，又去放風箏、博物館，挺多親子活動。」