安芭赫德被尊尼特普律師庭上爆曾襲擊女友被捕

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）控告影星前妻安芭赫德（Amber Heard）誹謗一案前日（16日）於美國維珍尼亞州續審。尊尼的緋聞女友兼律師Camille Vasquez繼續與安芭於庭上針鋒相對。期間律師更在庭上爆料指安芭曾對前女友家暴！

尊尼律師Vasquez最後一天在庭上質詢安芭，正所謂「好戲在後頭」，她指控安芭有打人傾向曾於2009年毆打前女友Tasya van Ree。有兩名警員作證指安芭曾打女友的手臂並猛力將女友的頸鍊拉下，最終她被捕但不久案件遭撤銷。律師庭上對安芭說：「尊尼特普並非你惟一一位被你襲擊嘅伴侶。」而安芭即否認指自己從未襲擊過尊尼以及任何伴侶。

除了踢爆安芭曾有襲擊伴侶的紀錄之外，尊尼的律師亦有提及安芭與緋聞男友影星占士法蘭高（James Franco）的關係。她問安芭為何占士於2016年5月在她與尊尼暴力爭吵後探訪她位於洛杉磯的閣樓住所？而律師亦在庭上播放一條當時由閉路電視拍下占士和安芭在大廈升降機內的片段證明她背夫偷漢。律師說：「你知道特普先生於2016年5月22日出埠，係咪？」安芭即回答：「我唔知道佢（尊尼）個檔期。」之後安芭解釋指占士是她的朋友，他住在隔離。她說：「我已經用盡晒我嘅支持網絡，我好開心歡迎朋友嚟支持我。」片段中見到占士將頭挨落安芭肩膀上，她即回應解釋：「佢見到我臉（被尊尼用手機掟傷）後，佢即將頭挨喺我肩膀上。佢亦有摸我臉，回應佢見到嘅情況。」除了播放占士夜訪安芭的片段之外，較早前庭上亦播放尊尼與安芭亙相「問候」的聲帶，當時安芭同尊尼講：「含我條Ｘ啦！」尊尼即回答：「含我條Ｘ！」而聲帶中安芭稱尊尼係「笑話」，尊尼寸爆回應：「安芭，乜我係行內嘅笑話咩？咁《水行俠》呢？」之後安芭寸他主演的劇集重拍版《逃學黐孖咇》（21 Jump Street）冇人會理會。