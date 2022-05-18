時尚運動服　着出街一樣掂　

現時健身室已經開放，追求Work-life Balance的大家，公餘都會去健身室運動充實私人生活。不過頻繁更換日常服裝與運動裝備確是麻煩，所以有品牌推出了時尚剪裁的功能服裝，讓大家可以穿上後輕鬆游走於職場與健身室之間，既方便又可以時刻Keep住靚靚！

受拳擊啟發

日本專業運動品牌Descente的全新Studio系列，為追求健康生活的職場女性帶來舒適時尚服裝選擇。今季的設計靈感來自拳擊，系列包括ComfortFit休閒短Tee、運動背心、Leggings、外套及百褶裙等，款式多元化，可與不同的專業運動裝備一起混搭出個人風格。其中的外套作特別剪裁設計，選用針織及梭織面料拼接加強衣服彈性，而美感方面，透氣網布搭配金屬拉鏈，袖口有織帶及微公主袖設計。而同期推出的Running與Training系列，亦選用了高彈力和高透氣度的親膚面料打造跑步、瑜伽運動服飾，同樣能與Studio系列混搭穿着，在運動後可以接着上班或逛街。

粉嫩清爽運動風

Puma全新推出的Floral Vibes服裝，以粉綠及淺紫作主調，為女生帶來粉嫩清爽的穿搭時尚風。系列服飾超過10種，包括寬鬆剪裁以及貼身剪裁的服裝以及一款厚底鞋選擇，適合營造可愛運動風格。獨特的Mayze厚底鞋款，以結構疊層式厚底設計，鞋身使用優質皮革物料，而後踭部分設計印上粉綠粉紫方塊，絕對是百搭小白鞋的另一選擇。