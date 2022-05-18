【#娛樂Hashtag】關心妍入行20年要「放生」粉絲？！

不經不覺，歌手關心妍（Jade）入行經已20年，為了紀念這個里程碑，她將會在紅館舉行20周年個人演唱會，今次她上來不僅會分享這20年來的點滴，更大爆要「放生」粉絲？！想知更多，立即去片《#娛樂Hashtag》。

主持俞詠文（Angela）與關心妍識於微時，見證着她由新人出道，變成人妻，再變成媽媽的一段路，二人認識近20年。關心妍慨嘆時間過得很快，究竟20年去了哪裏？並對入行20年的感覺：「好震驚！」她回望入行10周年所舉行的演唱會，那次是她婚後的首個個唱：「嗰個演唱會出盡渾身解數，其實自己好耐冇踏上舞台，嗰種感覺係戰戰兢兢。」

對比10周年的演唱會，關心妍強調今次並沒有因表演而緊張，反而是籌備時間太短太急：「因為我哋4月中先知係咪可以搞演唱會，到6月就Show喇，所以只有短短1個月多啲時間。」縱使準備時間倉促，但她抱着很難得的心態，因為當時未知能否為歌迷爭取這個檔期，而20年對她來說是一個回顧：「我會抱住一個相聚，好似演唱會約咗你嘅心態。」

關心研出道至今，歌迷已陪伴着她20載並一起成長，大部分已經為人父母，甚至會帶小朋友來看演唱會，她沒想過會橫跨咗幾個年代，更笑言有些小歌迷已變成契女。關心研又分享有些歌迷會薰陶子女聽歌：「有啲可能同仔女講，《放生》你一定要識。」覺得此舉十分窩心。回想最感動的一刻，她指是上一次「說演唱會」，全場幾千人一起舉起「關心心研」的牌，那刻她看呆了然後爆哭，感到相當驚喜。