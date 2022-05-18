Twins成軍21周年　阿Sa阿嬌激動相擁即作嘔

紅遍全國嘅組合Twins唔經唔覺已經成軍21周年，今日（18日）凌晨蔡卓妍（阿Sa）就率先晒出同鍾欣潼（阿嬌）頭貼頭靚女Selfie作回禮，慶祝21年姐妹情。而佢哋個Channel「Twins TV」都搞搞新意思，搵佢哋兩個做默契快問快答，當中就問到Twins多個第一次，好似出碟日期、紅館騷等，大部分題目都係阿Sa搶先答，阿嬌就喺旁邊點頭認同，佢自己都直認答案全中嘅功勞都係歸於阿Sa，夠晒誠實。

依家為內地人氣音樂競賽節目《乘風破浪》積極備戰嘅二人，拍住上對撼韓團少女時代的前成員Jessica （鄭秀妍），估唔到兩位好姐妹竟然要「反目」，喺慶祝成團21周年嘅慶祝片入面，佢兩個扮錫錫時竟然毫無默契，之後嗌佢哋攬攬仲相擁到扮作嘔，非常搞笑。

而二人嘅好友、《浪姐》「師姐」楊丞琳就拉埋王心凌一齊見面，咁啱楊丞琳就同阿Sa衣着有8成似，即被網友笑佢兩個嘅默契仲好過Twins，睇嚟阿嬌地位岌岌可危，隨時畀楊丞琳取代。而經理人霍汶希亦在社交平台上載多張舊照，並為2人參加《乘》鼓勵加油，寫下「重新起航，勇敢接受挑戰，每天都是滿滿的活力！永遠做你們堅強的後盾！」