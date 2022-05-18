【簡潔生活學】智選收納輔助工具

整理收納的時候，會用到一些盒子、箱或籃等，如果可以的話，盡量以環保為原則，先用家裏現有的作調配，若必需添置，請先量度好尺寸或定下合適數量，否則得物無所用，花了金錢又佔地方。另外，在選購收納用品，需考慮擺放的地方、位置或方便程度，確保整理後符合理想。

睡房

儲物盒：市面常見有「櫃桶式」及「掀蓋式」，櫃桶式會比較好用，因為上面可再疊加收納箱，掀蓋式則會增加拿取的難度。不過掀蓋式也有其優點，就是較防塵、視覺上也整齊。透明儲物盒可能看起來會比較雜亂，那麼可選擇霧面設計，不會過於通透。

衣櫃

衣架：選購衣架是一個大學問，衣服分類大致有外套、上身和下身衣服，掛外套的衣架，宜選比較寬闊能夠承托肩膊位置的一種，尤其西裝可避免變形。至於輕薄的T恤或者恤衫，可以選扁平的衣架，減少佔據空間。下着可以用附有衣夾的衣架， 有些專用的可以同時掛上多件。衣架款式不要五花八門，兩至三類別已經足夠。

衣物分格：有分隔效果，只要裁剪到櫃桶的高度，將摺疊好的衣服，垂直放入袋中，非常清晰方便，但紙袋也有缺點，就是會變軟或破爛，如果已清楚櫃桶尺寸，改用不織布衣物分格盒也是不錯選擇。

廚房

食物盒：大家應該有不少買外賣經驗，有些質地較好的透明食物盒，清洗後可以循環再用，若晚餐後還有剩餸，可以好好利用外賣盒再放雪櫃。如果有需要買數量較多的食物盒，首選透明、相同大小的一種，擺放比較統一。另外，如果有些食物要分類的話，推薦你以盒子「形狀」作分類，例如長形是放肉類、圓形放流質食物，打開雪櫃，便能輕易分辨每種食物的位置。

密實袋：透明密實袋，除了內裏一清二楚，優勝的地方是可預先分好每餐食材分量，例如：一大包雪藏雞翼，預每餐6隻雞翼，分好後再放回冰箱，準備烹調時只需取一袋解凍，非常方便。另一好處，就是比起盒子更慳位，上面亦可以寫上日期及備註，不過，衞生起見，使用兩、三次便需要更換，相比食物盒壽命較短。

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Profile：Kitty Wong

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