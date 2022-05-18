人造飛碟I.F.O.　捲起升空旋風

大家可曾想過，有朝一日能乘坐飛碟在天際暢遊呢？別以為這是遇上天外來客或置身電影夢工場才有機會享受的超凡待遇，皆因eVTOL（即電動垂直起降飛行器）的興起似乎是大勢所趨，在未來日子裏，天上將會出現各種新奇的飛行器，像以下介紹的「I.F.O.」，就是一款人造飛碟，作為代步工具，絕對型過坐超跑多多聲！

貌似UFO

全名為「The Identified Flying Object」的「I.F.O.」，是著名設計工作室Lazzarini Design Studio設計的eVTOL，機身呈碟形，令人聯想起坊間不時目擊的不明飛行物UFO。這款人造飛碟由直徑兩米的中央駕駛艙及外圍的碳纖維圓盤組成，結構簡單而輕身，並設有6個可伸縮起落架，方便在地面停泊。機艙可乘載1位駕駛員及1位乘客，二人可透過連接的梯級，爬進圓盤兩側的艙門，或由可降至地面的底部進出，非常方便。

時速193公里

性能方面，圓盤上設有8個電動螺旋槳及對應的電力發動機，航行速度為每小時193公里，其續航時間預計為 60至70分鐘。值得一提，由於機上有多達8個電動螺旋槳，即使一個或多個失靈，仍可確保飛行器能繼續運行。就算所有螺旋槳或發動機都發生故障，附設後備電池和彈道降落傘的中央駕駛艙，可脫離圓盤，以達致安全着陸，給乘客提供人身保障。

規格表

直徑：（駕駛艙）2米、（圓盤）4.7米

載客量：2人（包括飛行員）

飛行速度：193公里/小時

續航時間：60至70分鐘