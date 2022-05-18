孖住馬浚偉踩Roller　劉心悠嚇到標眼淚

藝人馬浚偉、劉心悠、施匡翹等今日（18日）到馬鞍山為港台劇《獅子山下2022：我們的開學禮〉進行拍攝。馬浚偉與劉心悠踩住滾軸溜冰（Roller）亮相讓傳媒拍照，馬浚偉相當有風度扶住不會踩的心悠，但她仍表現得相當害怕，驚到喊不停流眼淚，又不停抖大氣，我見猶憐，馬浚偉則不斷在旁安撫和鼓勵：「你放心，一跌我即刻瞓喺度墊住你。你今日好叻，之前只係行到一尺就踎低，今日行到咁多步。」

心悠受訪問直言踩roller感覺相當恐怖，好像隨時會失重心，衝向前頭撞落地，她笑說：「之前拍攝自己就好似坐住輪椅咁，畀人推住出嚟，到開拍我就不停咁尖叫，呢個係真實反應，加埋劇情需要。」他則笑說：「劇情係冇需要尖叫得咁犀利，因為咁所以我哋都改咗劇情，哈哈。」她自嘲相信難以克服踩roller，其他運動好似網球、單車、滑水則沒問題，浚偉則笑言要為她加其他運動戲以作鼓勵。

心悠主演的ViuTV《冥冥之中》將與無綫要變陣推出《十八年後的終極告白2.0》對撼，她說：「自己好期待《冥》出街，多啲選擇對觀眾係好事。」她又指《我們的開學禮》將在周未出街，故不會自己劇集打自己。