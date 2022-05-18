東冲有料到：泰好日子

隨着泰國逐漸放寬旅客入境，據稱如無意外6月份更會取消Thailand Pass的申請，那麼到底屆時大家是否可以一如以往，只需Passport及機票就能輕鬆上機呢？

雖然暫時還未有答案，但伴隨泰國近期愈來愈多入境限制放寬，於曼谷等地方的街頭都出現了外國旅客，有很多來自馬來西亞及新加坡的華人面孔，而西方旅客更不用說，四方八面的遊客其實已逐漸回到泰國。

泰國政府旅遊局亦於早前公布今年會推出四大項目宣傳泰國，各大商場百貨亦推出多種活動響應，就以CentralWorld為例，現時是榴槤當造的季節，較早前經泰國經貿部安排了一次榴槤美食自助餐，眼見反應熱烈人頭湧湧，文章見街之時CentralWorld更自己Encore加推第二回。

其實現時泰國對於疫情數字的升跌已經不太緊張，每天的新冠確診數字徘徊在六千宗左右，當然有些可能是中了招也沒有申報，但起碼不用逼爆ICU，加上死亡人數持續下跌，所以情況都可算係逐漸好轉，放鬆也是應該的。希望來日泰國情況會更為改善，程度足以令香港政府另眼相看，讓香港朋友從泰國旅行返港不用隔離多天，這是我今年的終極願望。

當然，一切也要看事態發展，究竟泰國這樣的放寬會否有更多的新增感染數字呢？不過除了顧及疫情，也不能忽略經濟的考慮，以新加坡為例，現時的確診數字雖然有所上升，但當地政府也沒有打算再加強管制。只要情況不太嚴重，適度放寬還是必須的，身邊有些已停業多時的泰國草根朋友現時已陸續有工開，有較為穩定的收入下，一家大細可重過一些安穩的日子。無論是泰國、香港及世界各地，希望好的日子能盡快到來。

胡慧冲