劉佩玥處女挑戰股票主播　22秘讀完百字免責聲明一Take過

中國銀行（香港）（「中銀香港」）推出「理財TrendyToo」打造全新品牌，配合年輕客戶的自主理財需要及生活態度，並邀得「輕．易起步Investing+」的「理財TrendyToo」形象大使劉佩玥（Moon），夥拍股壇星級團隊，連同最強股評人拍攝網上財經節目以及【#股票您問我答】系列，從而推廣手機「輕理財」買賣股票習慣。

已有數年投資經驗的Moon，十分認同輕理財的概念。成為形象大使後，她更開拓了投資視野，學懂多元化的投資方法。早前，她與中銀香港個人數字金融產品部助理總經理（股票及結構性投資業務）姚益煇（Banco）在不少股票推廣活動上合作，推出一系列投資節目包括【股市Hot Talk】及【#股票您問我答】等，分享股票市場的冷知識，及中銀香港手機銀行APP的多個方便投資股票的功能。

首度挑戰股票主播的Moon，置身直播間與不少股評人對談，聽取市場分析及分享股市的冷知識，最後更一take過以22秒成功讀完過百字免責聲明，導演也讚她天分高。今次擔當一日財經主播，Moon笑言相當有滿足感：「我嗰日嘅主播工作就等同劇集中接演新角色，自然心情緊張，節目中提及嘅專業財經詞彙，自然唔可以出錯，所以我兩星期前就開始睇財經節目，參考主播嘅主持風格，觀察到主播要俾人專業冷靜及從容嘅感覺。」

Moon指從打扮到坐上主播席作相關報道，都要很有自信，聲線到面部表情也要做到神態自若，還要掌握與嘉賓對談的節奏，故今次工作難度十分高，不過同時亦加強了信心，相信日後能勝任相關的主播工作。由於節目中全是關於股票資訊，Moon自言亦下了不少苦功進修：「好彩有Banco在旁協助，佢真係幫咗我唔少。節目中提到唔少股票詞彙如新能源、科網股、央行政策，逆周期措施等，都要一一消化，有專業投資精英喺度，令我增添唔少安全感，加上有不少財經猛人嘅分析見解，自己亦了解到好多投資冷知識。」

Moon自言今次獲益良多，自己也從中偷師學習投資股票：「我最近留意多咗美股，考慮想試吓投資。」而中銀香港手機銀行設有「理財解碼」和「中銀直播間」專區，提供緊貼市況的理財資訊和個案分析，協助年輕客戶規劃理財方向。客戶更可透過手機銀行內的「碎股易」、「智選基金組合」，以及「股票Widget」等多元化投資產品工具，享受自主數碼輕理財新體驗，以一部手機輕鬆開展財富增值的計劃。Moon續謂：「自己開始用中銀香港手機銀行投資，試下用嶄新的NotALot碎股易投資，原來藍籌股最少買1股都得，入場門檻大幅降低，而股票Widget功能睇股價及財經新聞，依家用手機投資是大潮流，要勤力做功課學習。」