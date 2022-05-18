香港金像獎四十而不惑　張叔平設計海報有感而發

將於7月17日舉行的《第40屆香港電影金像獎》籌備得如火如荼，香港電影金像獎協會（大會）今（18日）公布本屆主題為「金像四十不惑如初」，同時發布本屆大會宣傳海報圖樣。踏入四十而不惑之年，大會特別邀請了與金像獎一起成長的著名美術指導張叔平為大會設計標誌及海報。

張叔平是「金像獎」的常客，自第二屆憑《烈火青春》（1982）及《難兄難弟》（1982）兩部電影首次獲得提名、第四屆憑《似水流年》（1984）得獎，過去39屆共提名55次，獲獎18次，是金像獎歷史上的紀錄保持者，由他操刀為四十盛年的金像獎設計官方海報肯定是不二的人選。

由構思到成品，張叔平花了大概兩星期時間，最終定案的版本是一個他認為「既playful又能傳達訊息」的設計。海報以紅色作主色，襯托黑色的金像女神及電影菲林反白效果的設計文字。以往線條硬朗筆挺的金像女神，搖身一變化身慈眉善目、線條婀娜的女神，她手上捧着一夥併發着光芒的明珠，彷彿有一種身處大宇宙的出世感覺。

香港電影金像獎協會董事局對於能邀請到張叔平為第40屆金像獎設計大會海報感到非常雀躍，認為在電影市道面對如此困境的當下，他設計的海報帶出強烈的正能量，希望能跟香港業界及香港市民一起砥礪前行，同步向前。