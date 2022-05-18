為有覺好瞓！熊黛林完全唔掛住孖女

由余安安、羅敏莊、陳凱琳做主持的《日日媽媽聲》第二輯，昨晚（17日）請來名模熊黛林（Lynn）、胡諾言及阮兆祥擔任嘉賓。Lynn育有一對4歲孖女，她透露孖女在肚裏時已展現出不同的性格，她說：「一個好懶，一日先踢兩、三吓，我成日同佢講：『BB，唔好唔郁呀，媽咪好驚！』另一個就不停係咁踢，Feel到佢以後一定好好動。」照顧孖女經歷冇覺好瞓的日子，Lynn說：「有時啱啱呢個瞓咗，另一個就醒咗，跟住可能佢又會嘈醒另一個，成晚係咁循環發生，完全冇瞓過覺。」起初餵哺母乳時，覺得「一邊一個」好幸福，但後來因為太辛苦，最終改泵母乳餵哺。

談到最近復出重新投入工作，Lynn講言完全冇掛住孖女，因為終於可以一覺瞓天光，外出工作數個月後回到家裏，孖女即送上熱情抱抱，令她甜在心頭：「兩個一齊坐我大髀攬實我，嗰種感覺好冧。」

另外，Lynn早前再度獲邀擔任醫學美容中心的代言人，在影樓拍攝了一系列宣傳照，大騷索爆身形，她分享保持完美身段的方法，就是湊女。以前有工作前都會做gym和減肥，不過最近熊母返回南京，屋企同時又少了1個工人，故忙於湊女的她，連減肥做gym練腹肌的時間都冇：「不過可能平時湊B嘅時候已經鍛煉咗，當做運動，做番運動個人會健康啲、舒服啲。」

Lynn的收身貼士就是戒食消夜，她說：「以前夜晚食幾多都唔會肥，生完之後，食得太飽會胃酸倒流，又會肥啲，真係唔同，所以真係要戒，唔食消夜，當肚餓嘅時候唔好自己食，要睇人哋食，睇人哋食嘢嘅片，就等於食咗，好過癮！哈哈……」要靚除了節食之外，心態上也重要，如果經常想着不開心的事，既感到疲倦，又會失眠，接着皮膚差、身體也不好，是惡性循環。

曾經一度迷失的Lynn，認為目前已找回真正的自己，她說：「之前因為BB細，要照顧佢哋，唔會有咁多時間去做自己嘢，要困喺屋企，夜晚都唔會出去食飯，冇私人生活。現階段囡囡開始返學，我開始有番私人空間，我會趁呢段時間去做facial、做機、做運動，買嘢和扮靚，做番做女嘅嘢。」她好享受出外工作，不想跟社會脫節，早前復出拍攝電視劇和廣告，老公十分支持：「之前兩、三年有少少冇自信，出番嚟工作，搵番啲自信！老公都問我做嘢係咪真係開心？做家庭主婦個人真係唔係咁開心，因為慣咗工作。」

她亦有教囡囡知道每個人都要工作，是一個人社會的價值，不能叫人養你一世。工作令她重拾開心，不過屋企始終放第一位，會盡量平衡。

此外，《日日媽鎷聲》另一嘉賓阮兆祥，透露17歲時父親因病離世，自此與母親相依為命，祥仔坦言曾破壞媽媽「第二春」而感到遺憾，他說：「爸爸去世之後，媽媽其實都有人追，但我接受唔到，當時細個唔係好識諗，媽媽見到我唔開心就放棄咗一段感情，長大之後就覺得自己好自私！」

胡諾言在節目中體驗「模擬經痛」，竟挑戰最高強度15級，痛到柋標汗兼要除外套，難得仍能堅持到數十秒，名副其實絕世好男「忍」。