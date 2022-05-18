Mercedes-Benz eVito電動客貨車Q＆A

平治(Mercedes-Benz)首款純電力驅動的客貨車--全新eVito 供港，旋即成為城中熱話。相信不少讀者都對這款平治電Van感到興趣，小編綜合了坊間最常討論6大疑問和逐一解答，並在文章最後分享一下試駕感受。

Q：架車夠唔夠我日常開工？

A：輸港的是eVito，有eVito 129標準版和eVito 129 L長軸陣版，兩者皆車載90kWh高容量高壓電池。大膽地假設冷氣系統的耗電量約佔了總容量的三分之一，即約30kWh(當然實際應該冇咁高，不過方便計算)，剩低三分之二，即60kWh。而以廠方公布綜合耗電量26.5 kWh/100km計，最少都有226.4km續航力。又或換個角度，廠方公布續航力達378km(WLTP)，以此數字打個7折，也約有264km的續航力。無論點計，對一般日行200km的開工車司機而言，夠用有餘。

Q：咁講即係要每日開工前要充滿電，佢嘅充電時間要幾耐？

A：車載快速充電功能，以110kW 直流電(DC)快速充電，10-80%的充電時間只需45分鐘；以50kW直流電充電，0-80%則為80分鐘；若以11kW 交流電(AC)充電，0-100%的充電時間為10小時。

Q：有冇柴油版咁好力？

A：純電eVito總車重3,500kg，車載由高效電馬達及90kWh高容量高壓電池組成的純電驅動系統，最大馬力及扭力分別達204hp和365Nm。相較於現行柴油版Vito 116，總車重+450kg，最大馬力+41hp，最大扭力-15Nm，不過雖留意純電eVito的最大扭力係一踩就有，唔似得柴油版要到一定轉數先有。

Q：載貨量如何？

A：標準版 eVito 129和長陣版 eVito 129 L跟柴油版Vito的標準版和長陣版一樣，同擁有3,200mm和3,430mm的軸距。雖然廠方未有提供eVito尾箱容量數字，不過可以柴油版Vito的尾箱容量作參考，基本版和長陣版分別2,260L及2,630L。另值得留意是，因電池置於車身底部，eVito的載貨空間更為平坦和實用。此外，標準版 eVito 129和長陣版 eVito 129 L兩者均提供2+3或3+3，車主亦可要求拆走後排，用來載更多貨。

Q：有咩隨車標準配備？

A：首先是內置車速限制器對車隊客戶尤其重要。eVito 的車速可限制至160km/h或以下，除了可降低耗電量，還能減少車輛損耗，降低總體運作成本。其次是配備附設+/-撥片的真皮多功能軚環，配合5種不同的程度的能量回收及3種駕駛模式，有助優化耗電量及續航里程。另涵蓋LED指揮燈、日間行車燈、低燈、高燈及轉向燈的ILS智能照明系統、DISTRONIC主動式車距輔助、主動式煞車輔助、盲點輔助、車道偏移警示輔助、PARKTRONIC泊車輔助、側風輔助、注意力輔助及胎壓偵測等全屬標準配備。

Q：部車咩價位？有冇一換一？

A：e-Vito 129(標準版)和e-Vito 129 L(長陣版)的售價分別60萬和61萬樓下，出車可獲電動車首次登記稅全數豁免。因屬電動輕型貨車，故不適用於電動私家車的「一換一」計劃，不過據知車主或「關連公司」可申請政府新能源運輸基金計劃以取得50%車價資助。

試駕感受：首先是部車以純電驅動，無論是起步或是上斜，豐盈扭力隨傳隨到。行車時當然是十分寧靜和舒適，駕駛感就如一般7人MPV般，靈活輕鬆、易操控、又易睇位。值得一提是，車上沿用停車踩腳掣和開車前拉手掣的設定，而不是電子手掣，有人可能會嫌「老派」，但筆者並不是這樣想，反而覺得舊式機械畀到我一定的安全感。