蔣家旻低胸上陣好吸睛　倪嘉雯演後生陳煒贏正評

由林志華（阿Lam）監製的《雙生陌生人》，由25集濃縮至20集的，第二周尾段劇情「反轉再反轉」，其中飾演心機女甘嘉苓的蔣家旻相當搶焦，憑《愛‧回家》中鄰家女孩「馬子妮」成功入屋的蔣家旻，之前在《反黑路人甲》中憑黑幫頭目「水姐」成功轉型，今次她繼續扮Cool飾演高冷機智女律師，不但神情眼神有氣勢，造型打扮亦夠型夠Sexy。昨晚（18日）她一身彩藍色低胸晩禮服上陣，將其白滑肌膚及美好身段表露無遺，網民亦讚不絕口話：「佢啲戲好咗、人又靚咗」、「幾啱做呢啲高傲女角色」。

而在網絡贏得正評的，還有飾演陳煒年輕版的倪嘉雯，被封「嫰版YoYo」的她，除主持兒童節目《Hands Up》，在《愛‧回家之開心速遞》亦不乏演出機會，飾演過至少17種角色。去年，她在台慶劇《換命真相》中飾演學生版劉佩玥獲得好評，今次再接再厲演年輕版角色，網民亦普遍受落，指倪嘉雯與陳煒氣質身形相像，是年輕版最佳人選。翻查資料，倪嘉雯與陳煒原來是同月同日生日，可謂相當有緣。對於今次飾演陳煒年輕版，倪嘉雯坦言很開心獲得發揮機會，並為了演好角色做了不少功課，她說：「我好想做到觀眾唔使睇介紹，都知道我做緊煒哥嘅後生版，所以我有請PA幫手，畀煒哥拍好嘅場口我睇，我睇片時會拎埋劇本去對比，了解番呢位千金小姐嘅語氣、動靜、口頭禪、行路方法咁。」