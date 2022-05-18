酒出驚喜　搞鬼有創意

踏入夏天，各大飲料品牌接連出招，連酒類品牌都帶來新鮮味，好似有姜B加持的法式白啤、又有本地手工啤出新口味，仲有型格酒吧以浸泡手法將傳統本地地道食材與基酒糅合，再調混出別富本土滋味的春季調酒，酒迷可別錯過！

姜B加持

不少喜歡飲啤酒的女生，尤其愛清新花香味的對1664白啤絕不陌生，品牌剛請來鏡仔之一的姜濤合作，推出3款「1664 × Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」，聯乘系列還請來電影海報設計師Rex Koo參與設計，更設有「限量珍藏禮盒套裝」和多項神秘活動。率先登場場的是「Day & Night 日與夜」，之後是「Romance 浪漫」和「Playfully Elegance優雅玩味」，姜B透過3款概念設計，與大家體驗何為「Good Taste with a Twist」。品牌更會在5月25日起將「姜濤灣」打造成法式玩味生活起點，推出多項慶祝活動，包括設置多個打卡位，於5月30至6月26日有專屬電車等，如果巴絲打是姜粉或鏡粉又點可以唔捧捧場呢？

手工啤酒

本地手工啤品牌蜜蜜啤最近有新搞作，引用葡萄晚收概念（葡萄在成熟後再待果實形成特殊香氣時才採收來釀製葡萄酒）糅合到手工啤之中，帶來如馥郁紅酒又帶陣陣威士忌酒感的「晚收」雙料博克啤酒LATE HARVEST Doppelbock；味道豐富，有馥郁成熟的黑葡萄、櫻桃、黑梅、乾果香氣，夾雜住果仁、麥芽和焦糖的芳香；入口幼滑，口感圓潤豐厚，可以感受到麥芽的香甜和酒精感暖意，餘韻悠長還散發出一絲絲如威士忌般的辛口刺激感，雖然新款啤酒味道濃郁，但IBU只有23，整體而言，是一款味道甘甜的手工啤酒。

風味特調

主打日啡夜酒的調酒酒吧DIO最近帶來全新春季調酒酒單，由酒吧經理Bone Cheng以經典調酒為基礎，以浸泡手法將傳統本土地道食材與基酒糅合，帶來每一杯都有豐富層次及昔日情懷特調。其中Dashi Dirty Martini就用上伏特加，經魚乾、香菇、昆布等食材浸泡，為經典的Dirty Martini增添了一股東方獨有的Umami鮮味；Presidente就以杏脯、無花果乾、杧果乾等熱帶水果乾浸泡陳年Rum酒，每一口都散發濃郁水果香氣。此外，調酒師亦可因應大家口味及要求而炮製出專屬特調Tailor Made Cocktails，想歎得招積話咁易。