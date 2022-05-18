霆鋒激罕現身︱張敬軒最愛馮允謙　約定7月私會

歌手張敬軒（軒仔）《THE NEXT 20》紅館演唱會第6場，有同公司的謝霆鋒激罕現身支持外，還有將舉行九展演唱會的馮允謙（Jay）擔任嘉賓，Jay一出場，全場觀眾欣喜若狂。由於Jay是「ABC」不諳中文，合唱《他的故事》時，大會的提詞機打出一串由他自行拼音的英文歌詞，拼音中夾雜廣東話及英文拼音，只有Jay才看得懂，十分搞笑。軒仔台上問道：「點解今晚提詞機會出一串『越南文』？我望埋去唔知係乜？」然後更叫大會攝影機影「越南文」，叫Jay解讀給觀眾聽，全場爆笑。

軒仔又謂Jay一直給他一種好謙厚、謙卑、充滿陽光笑容的感覺，他的聲音是香港樂壇中他最喜愛的聲音：「自己人生當中曾經要人急救，無論監製、錄音，佢都二話不說即刻趕到，兩脇插刀，是個難得嘅好朋友。」而Jay就十分有心，送上自己7月個唱的「自製飛」給軒仔，又說：「7月我會開演唱會，但係我啲飛未印到出嚟，所以我自己做咗張，呢張飛係7月2、3、4、5都可以用，你鍾意可以來睇晒！」軒仔笑言：「依家啲後輩，點解咁鍾意整啲紙製品畀長輩！仲要係7月！哈哈，算啦，佢係『鬼仔』，佢唔識呢啲嘢，好多謝你，你演唱會我一定會嚟！」

開騷已一周，場場當尾場的軒仔，第6場再破紀錄，共「安歌」了5次，當紅館開大燈，歌迷仍然不肯散去。其實由開騷以來，大會不斷收到仍有歌迷想撲飛的需求，防疫措施於19號開始進一步放寬，大會再次努力向紅館商議及爭取，最終於5月19號再一次可以把限量最後8場門券公開發售，滿足未搶到門票的歌迷。