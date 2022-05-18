陳靜新片慘遭施暴虐打：承受好多心理壓力

張兆輝、陳靜（Dada）、洪天明、任達華、邵美琪等主演、羅守耀執導懸疑電影《被消失的凶案》將於6月16日上映。洪天明飾演「爛面超」，是一個居住於劏房、患有類風濕關節炎及濕疹問題的角色，他每次開工都需要花6-7多小時化上特技妝，雙手及手肘關節位置都加了水皰，相當細緻。而Dada亦有大突破，除了素顏上陣外，還要飾演一個育有8歲兒子的母親，同時多次被丈夫何華超虐打，相當慘情！

為了細緻呈現洪天明的角色外貌，劇組在天明的妝容上非常花心思，專程找來荷里活級數、曾經為電影《攻殼機動隊》擔任特技化妝總監的Ryan Li合作，將濕疹的皮膚問題及類風濕關節炎的病徵還原於觀眾眼前，例如手指、手肘的關節位就要用特製物料加厚，臉上的紅印亦要逐少逐少上妝，天明說：「淨係塊面都化咗三個鐘，手肘、面都要加水皰，仲有啲細節位，例如嘴角乾左抓損咗嘅位置亦做埋，拍足全日都怕會甩，但化妝師手勢好好，無乜甩。」

Dada飾演的言鳳萍，與何華超飾演的丈夫胡英勇及8歲兒子，跟天明同樣住在劏房內，但自己和兒子經常被何華超家暴、虐打，例如遭衣架鞭打、叉頸等，導致不時以淚洗面及一臉傷痕，Dada說：「角色相對抑壓，要承受好多心理壓力，但因為兒子關係唔可以離開，非常悲慘！」Dada遇上鄰居天明後有感大家都是身世坎坷之人，加上對方對自己母子兩人照顧有加，因此將有感情線發展。至於戲中8歲兒子，Dada笑言是第一次嘗試有這麼大個兒子，可以想像早婚的感覺！