桃乃木香奈　愈食愈上力

為咗令體態纖瘦，唔少人會選擇節食減肥，但係成功與否真係因人而異喇！事實上，有啲人天生食極都唔肥，好似有大食妹之稱嘅桃乃木香奈咁，食極身材都係咁弗，而且仲愈食愈精靈添！

可愛美胴體

好多日本AV女優初出道時身材弗到漏，但係打滾一兩年之後，身材便漸漸走樣，甚至愈嚟愈肥，好似白石茉莉奈更加一度被前東家SOD嫌佢體重失控，勒令佢減肥後先好再拍AV。不過，亦有女優喺出道之後體態愈來愈纖巧誘人，桃乃木香奈就係其中一位喇。

今年25歲嘅佢樣子精靈可愛，不過早排唔知因乜事搞到面腫腫，好彩家陣見到佢塊面尖返之餘，五官亦比以前更加標致，同時身材亦比初出道時有相當大變化，皆因當年佢係肥妹仔一名，但係現時就弗到漏油，雖然上圍因為減肥成功而縮水，不過仍有一對D奶分量十足，對於走實力派路線嘅佢，絕對夠使夠用。

廢寢不忘餐

香奈初時被觀眾認識嘅身份，並唔係AV女優而係藝能偶像，因為佢係先加入惠比壽麝香葡萄，之後再以AV廠Ideapocket專屬女優身份登場，擅長扮演面帶笑容卻又狼胎狂野嘅小惡魔角色，同時要佢扮慘情柔弱角色亦一樣得，將當中嘅委屈心態表露無遺，加上床技了得又動作靈活，演出絕對有保證。

除咗拍AV，香奈亦繼續以惠比壽麝香葡萄成員身份四圍表演，每場演出都可以見到佢活力十足又魅力四射！點解阿妹工作咁忙碌，狀態仲咁弗呢？因為佢雖然廢寢但係並不忘餐，成日都四圍飲飲食食，而且每餐幾乎係兩個人嘅分量，因而有大食妹之稱，之但係佢食極都唔肥，真係恨死隔籬！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎1吋

三圍：32D-22-33

桃乃木香奈會透過社交網分享好多工作情報以及性感靚相，不過好多人留意佢嘅社交網，其實係想知道佢最近又去咗邊度擦餐飽。