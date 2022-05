人氣男圑MIRROR成員姜濤早前在社交網透露將到美國進行特別任務,引得姜糖諸多猜測其美國之旅目的,有讀者爆料,指發現姜濤的影片出現在美國通訊社的頻道,報道他早前出席代言疫苗的微電影宣傳發布會時,有該美國通訊社的傳媒採訪,更將當日影片上傳至網上,題目為「Hong Kong star Keung To makes appearance at ceremony for upcoming film "HPV No Regrets”」,令人猜想他進軍美國市場大展拳腳。

不過16號晚有網民甫姜濤在維園打籃球的短片,身穿黑衫黑褲的他全情投入跟球友爭入樽,而其前日排舞師在限時動態中,又甫姜濤的排舞短片,留言:「睇吓我哋幾wave得」,再令姜濤的行蹤成謎。