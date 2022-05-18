越南索女　挑戰性感尺度

傳統印象中嘅越南女郎，感覺都係溫柔動人，卻極少會同火辣二字扯上關係。不過隨住各地網紅嘅出現，不但令男士們欣賞到唔同地方美女嘅魅力，更會發現有位越南網紅，顛覆大家對越南女郎嘅印象，佢就係Tiffany Ngoc Ha。

自信十足

越南女郎都係着長襖戴尖帽？如果大家仲停留喺呢個印象未免太老土，其實現今越南女性不但衣着打扮時尚，當地嘅網紅更係勇於展現自己迷人嘅魅力，好似Tiffany Ngoc Ha就係其中之一。

雖然佢係一位網紅，但其實早喺幾年前已經活躍模特兒界，為化妝品、時服、遊戲等品牌拍攝平面廣告。不過如果大家有留意佢嘅社交平台，就會發現佢一啲都唔介意分享超火辣嘅寫真及自拍照，當中甚至赤裸上半身，只以雙手遮住兩點，性感尺度令人想入非非。而佢就話分享自己最值得自豪嘅地方，呢種先至係自信嘅表現。事實上，佢對自己嘅外形充滿自信，大家只要細心留意嘅話，會發現佢有時會關掉濾鏡，以無修圖嘅樣貌示人，呢點唔係每個網紅都做得到！

全力吸金

佢坦言呢啲大尺度嘅照片，最初係去海灘或旅行時自拍，但由於佢嘅身材實在太火辣，加上迷人嘅樣貌，試問呢啲福利照點可能唔成為網民熱話呢？結果佢便由模特兒，成為話題性十足嘅網絡女神。

但原來當時佢一心主力喺模特兒界發展，並冇諗過成為網紅，不過事情發展出乎意料，隨住佢嘅IG粉絲超過20萬後，更有唔少品牌搵佢合作，收入亦水漲船高，因此佢便慢慢轉型成為網紅。但係好景不常，有次因為尺度超大嘅火辣照，以致IG帳戶被停用，及後佢重開新帳戶，但係粉絲數量卻大減，傷心嘅佢便隨即開設Onlyfans收費頻道，實行以迷人魅力及人氣盡情吸金。未知轉成會員制後嘅佢，性感尺度會否再提升呢？

Tiffany Ngoc Ha重開新帳戶後，粉絲由20萬跌至1.2萬，難怪佢會咁傷心，當中有逾140個貼文，大部分都係佢嘅性感內衣照，更有唔少胸部大特寫，真係睇到人血脈弗騰呀！