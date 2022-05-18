阿哥教路添信心　折骨Ben細妹出戰《聲夢2》

無綫唱歌唱節目《聲夢傳奇》成功捧紅17歲的炎明熹及姚焯菲等後，新一季的23位參賽者更是臥龍藏龍，有網民爆料指19歲、跟《聲夢》師姐林君蓮撞樣的趙頌宜，原來是《全民造星III》的冠軍「折骨Ben」趙祥誠的胞妹，未知Ben會否過兩招助妹妹爭做「炎明熹第二」？

「新人王」炎明熹（GiGi）自去年成為《聲夢傳奇》3料冠軍後，推出單曲，又拍劇，接廣告，現更衝出香港參加內地音樂真人騷《聲生不息》，出道未夠一年已紅遍中、港兩地。而新一季《聲夢傳奇2》即將於6月11日啟動，在早前亮相的23位參賽者中，無綫總經理（節目內容營運）曾志偉曾點名睇好《聲夢JUNIOR》的6人組合XiX，節目主持人森美則偏愛趙小婷及趙紫諾。

但其實有「翻版林君蓮」之稱的趙頌宜（Maggie）也來頭不少，被網民起底指她是全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠的胞妹，在Maggie的社交網中，上載不少跟折骨Ben及擔任Ben助手的胞姐趙綺婷（Elaine）的生活照，並稱呼他們為「Ben哥、家姐」，又有和Ben扮模特兒的兄妹照，可見骨肉情深，而Elaine除了是畫家外，更曾參選港姐，一門三傑都恨入行，同樣有個追星夢。

而Maggie的化妝技巧超卓，參賽前曾擔任Ben的御用化妝師，據知Ben對年輕6歲的妹妹不倣效他參加ViuTV的《全民造星》比賽，而選擇「敵台」的《聲夢2》一樣表示支持，覺得在兄弟姊妹中，跟Maggie性格最似，所以不時鼓勵妹妺，增添其參賽信心，又提點妹妹要相信自己之餘，亦要吸收別人的長處，包括台風，談吐等。據悉Maggie私下愛整古造怪，跟鏡頭前的拘謹表現判若兩人。