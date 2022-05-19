2億元打造最強喬峰　甄子丹禁人工美女埋身

「宇宙最強」甄子丹將接拍2億元巨製武俠片《天龍八部之喬峰傳》，為了營造不一樣的感覺，他花了大量時間做前期工作，並於內地多個名城睇景攞靈感。女主角方面，子丹堅拒「人工美女」，希望找到有演技、氣質清純的女演員，不排除海選捧新人！

甄子丹一向喜歡嘗試不同挑戰，早前決定接拍由王晶及鄭偉文執導的電影《天龍八部之喬峰傳》。子丹除了飾演男主角「喬峰」，還會擔任監製及總製片人。昨日（18日）該片官方概念海報於內地正式曝光，更連美國權威電影雜誌「The Hollywood Reporter」亦有報道，各界非常關注今次拍攝。據知，該片投資額接近2億元。

偕老婆四出睇景

子丹昨日接受東網獨家訪問，坦言考慮了數月才接拍，被老拍檔王晶的誠意與胸襟打動：「之前我客串過《倚天屠龍記》嘅張三丰，其實我對佢嘅拍攝唔係最滿意，所以今次佢搵我拍戲，我同佢講要放手畀我搞。佢之前都見過我監製好多電影，好放心，所以就達成咗今次合作。」

電影由經典武俠小說改編，子丹花了大量心思設計角色，之前與老婆汪詩詩到大理、青城山等地遊玩，除了趁放假陪老婆外，更四出睇景及做資料搜集攞靈感，可見他對電影的熱誠，他說：「今次我好想畀觀眾一個新嘅視覺衝擊，同埋拍出一種情懷，保留到原著嘅味道，又可以迎合現今觀眾嘅喜愛，所以我花咗好多時間去設計角色、劇本，同埋不斷研究歷史，因為呢個經典武俠小說，其中一個吸引之處就係同歷史掛鈎，我希望各方面都兼顧到。」

與王晶約法三章

故事以「喬峰」為主幹，女主角「阿朱」由誰參演則暫未有定案。子丹已向王晶約法三章，堅拒「假面女星」演出，他說：「女主角一定要以演技行先，同埋要真實嘅面孔，個樣唔好假，卡士反而唔係咁重要，只要有演技、氣質合適就可以。（如果圈中冇合適，會唔會考慮海選？）會，依家唔少公認好演技嘅一線藝人都係海選搵出嚟，所以有可能。」

電影將於7月在橫店開鏡，之後到山西雁門關、鏡湖等地取景，昨日公布的官方概念海報原來別具心思，海報中的中文片名據知由內地知名女書法家許靜書寫，她是張藝謀電影的「御用」書法家，《英雄》及《影》等皆出自其手筆。

仙氣女星陳鈺琪 演「阿朱」呼聲高

《天》片令不少網民期待之餘，對女主角「阿朱」與「阿紫」由誰人演出極之感興趣，大部分人都偏向「仙氣女星」，其中包括曾於內地劇《倚天屠龍記》飾演「周芷若」的祝緒丹及「趙敏」陳鈺琪，還有曾演出內地劇《射雕英雄傳》、被喻為「最美黃蓉」的李一桐。有指劇組有意找陳鈺琪飾演「阿朱」。