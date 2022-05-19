【是日通勝】

農曆四月十九

壬寅年 乙巳月 壬申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：沐浴、掃舍、平塗

忌：大事勿用

幸運方向：坐南向北

幸運數字：8、19、30、35

幸運顏色：黑、灰

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：嘗試跟不同圈子的人交往，可打破感情悶局。

金牛座：運勢低迷，負面情緒將給事業帶來不利影響。

雙子座：得失心過重，做事畏首畏尾，發揮不出實力。

巨蟹座：財運不錯，投資可獲利，但一定要謹慎行事。

獅子座：忠言逆耳！接納身邊人的批評，百利無一害。

處女座：小財不出，大財不入！待人接物不宜太孤寒。

天秤座：人際交往受挫，宜自我反思，勿再一意孤行。

天蠍座：心浮氣躁，易為小事動氣，宜早點回家休息。

人馬座：快將擺脫逆境的陰霾，生活將會漸入佳境。

山羊座：被突發事故殺個措手不及，心情不爽到極點！

水瓶座：謀事要想清想楚，一時大意可讓你焦頭爛額。

雙魚座：投資置業要多作評估，做任何決定都要三思。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）鼠 偏財旺

（跌）虎 易破財

鼠：偏財旺，有機會以超值價買到心儀物品。

牛：人緣好轉，今天有機會跟冤家冰釋前嫌。

虎：是日沖煞，財運未如人意，投資要謹慎。

兔：腦筋轉數快，公事上的意見易搵到知音。

龍：才氣橫溢，工作表現好得令人刮目相看。

蛇：幹勁十足，事業上不乏出人頭地的機會。

馬：有危就有機，要有迎難而上的心理準備。

羊：自信心強，無論做甚麼都能獲滿意成績。

猴：運勢平穩，多陪伴家人，可帶來好心情。

雞：世事難料，若投資不順，不妨停下腳步。

狗：生財有道， 今天毋須為錢銀問題而憂心。

豬：受負面想法影響，不要把煩惱放在心上。

【暢所欲玄】（風水及環境學問CalCal師傅）

風水布局是否需要每年更換？

一般人都比較關注流年風水布局，是否需要每年更換一次？

假如閣下的風水師傅借助每年的流年力量為你趨吉避凶或達成某種願望，那麼家居風水確實要每年更新。

每一座樓宇、每一個單位都會有着不同的年齡、不同的坐向，因此才會出現千變萬化的格局。風水師的責任就是評估每個單位的先天性條件，找出重點，作出針對性改善，為屋主營造出一個對身體、財運、事業有幫助的居住環境。另外，每一年的流年星氣（即坊間常說的財星、文昌星、喜慶星、病星等等）會飛到不同單位的不同方向，各自產生不同影響，而無論星氣是吉是凶，產生的現象絕不是千篇一律。

筆者曾到訪某辦公室睇風水，有位男士說自己在家中也用了相同布局去化解災病，於是筆者告知，每個單位的「體質」都不同，錯誤布局會有問題，例如遇上交通意外！語畢，這位男士的同事拍枱爆笑！原來他確實於之前遇到意外，人雖然無礙，車輛還在維修中。

又有一派古法風水喜歡在裝修之前，在某些角落預先埋藏風水物品，並告知戶主毋須更換。筆者不方便評論，但每一年都會有新的變化，對錯與否，留待大家自行分析。