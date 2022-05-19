蔣家旻見過鬼怕黑　唔敢上敖嘉年屋企

無綫女星蔣家旻（Angel）自言感情路上曾相當衝動，拍拖「易來易去」，如今會比較慎重。對於早前與敖嘉年傳緋聞，她強調是朋友關係，已沒再去對方寓所，擔心嚇怕身邊追求者。蔣家旻於無綫劇《雙生陌生人》飾演「聰明女」，懂得運用人脈關係達到目的，得知何廣沛對她情有獨鍾，但她感到「未係時候」而選擇犧牲愛情，即使熱吻後仍拒絕確定彼此關係。談到現實中的愛情觀，她表示：「我喺熱戀期會感性行先，但到分手期就會好理性。以前我好容易鍾意人，依家過咗30歲好多嘢要考慮，追求愛情之餘兼顧嘅嘢亦多咗。」

回顧以往情路，Angel慨嘆：「太快開始一段關係，試過1個月就一齊，然後先去了解，發現性格唔夾就分手。（你會閃婚？）唔會，我係冇乜安全感嘅人，起碼要拍1年拖。（試過有結婚衝動？）冇，完全唔知好想結婚嘅感覺係點，但我唔係不婚主義者，都想有朝一日組織家庭。」問到揀圈中或圈外人？她表示：「圈中人嘅話，記者、同事可以幫手睇住佢有冇出軌，除非佢想事業盡毀！圈外人就可以話畀我知外邊嘅世界係點，教識我好多嘢，總之最緊要係對方內心夠強大，明白我嘅工作。」

感激敖嘉年自揭私隱

提到早前與好友敖嘉年傳緋聞，她強調：「冇開始過，好彩冇影響友誼，傳緋聞後有互相問候。佢係個低調嘅人，但驚影響我嘅事業，連私事（離婚）都要公開講。（仲有冇上佢屋企？）冇啦，其實以前都係同朋友去。依家太多『標題黨』，根本唔了解就去相信，我真係單身。（影響追求者？）有啲朋友都擔心同我出街會被人影到，我驚人哋驚咗我，唔想同我了解接觸。」問到圈中哪位男神是她最想拍親吻戲的對象？她笑言：「啱啱先同姜麗文傾過，我真係冇諗呢啲嘢。未入行前我好鍾意森美，覺得佢顧家同成熟，但都冇諗過同佢咁樣合作。」