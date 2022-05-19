吳謹言連環失利　暗戰秦嵐博翻身

2018年憑內地劇集《延禧攻略》跑出的吳謹言，與「舊班底」秦嵐、聶遠主演的新劇今日首播，劇中她與秦嵐上演姊妹爭產戲，大鬥演技。近年好評不再、被彈演技差的她，期望藉新劇大翻身！內地女星吳謹言、秦嵐及聶遠憑劇集《延禧攻略》爆紅，同一班底打造的年代劇《傳家》定檔今日首播，劇中吳謹言與秦嵐飾演同父異母姊妹，聶遠則友情演出，雖然獨欠許凱令一眾《延禧》鐵粉有點遺憾，但能夠集齊3位主角，劇組已下了不少苦功。

劇情講述上海百貨巨頭易家家族兩代人，各自以不同方式抗戰，由於易家少爺棄商從醫，大老爺只好在3個女兒鍾靈（秦嵐飾）、次女鍾玉（吳謹言飾）及幼女鍾秀（張楠飾）之中搵繼承人，3女為爭奪繼承之位而逐步「暗戰」，展開較量！

演技多次被彈

秦嵐飾演的大家姐性格溫婉賢淑，但聰明過人，甚有擔當，角色的柔弱氣質配以智勇雙全的性格，形成很大反差。秦嵐一步步由配角演到主角，演技穩步上揚，評價甚高。相反，憑《延》劇一炮而紅的吳謹言，之前孭飛的《皓鑭傳》及《我的砍價女王》口碑欠佳，聲勢不斷下滑，即使與許凱合作的《尚食》開出23億播放量，但演技依舊被轟呆板、沒進步，可謂負評如潮！為了力挽頹勢，她拍劇之餘亦參與綜藝節目《乘風破浪》，雙管齊下力求「翻身」。不過，早前曝光的《傳家》劇照中，她與秦嵐的髮型被彈醜，更被取笑「得罪造型師」，網民關注播出時會否有改善。