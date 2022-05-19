與娜扎合演新片　劉以豪掉下男兒淚

由內地女星娜扎及劉以豪主演愛情片《不要忘記我愛你》將於香港上映，劉以豪在片中患「一日記憶」疾病，是繼《比悲傷更悲傷的故事》後二次飾演病患角色。雖然劉以豪未能到港宣傳新片，不過相當落力在網絡上分享這次拍攝的難忘體驗。以豪透露《不》片中「陸堯」一角色成為他近期演出的作品中，印象最難忘的角色，更令他掉下男兒淚：「在進入劇組之前，我跟娜扎就已經認識，因此在拍戲時，雙方都能夠放開去演，可以很快進入狀況。不過在殺青時，看到她離去的身影、空掉的座位，我自然地就哭了出來，這是我過往沒有經歷過的。」

透過這次與導演黃真真合作，讓劉以豪在電影學習到更多，他形容：「導演真的給我們很大空間，有些時候會希望我們丟掉對白劇本即興演出，要我們表現最真實的感受，這也讓我們常常碰撞出意想不到的結果。」一手撮合娜扎和以豪這對CP的黃真真則坦言：「劉以豪應該是我近年最喜歡的男演員。以豪集真實、不囂張、感性、調皮但認真、好學……於一身，而重點是，作為演員，他很願意全程投入去『活』在角色裏。」有兩場戲，以豪拍攝之前跟導演說自己是一個很難流淚的演員。真真則教路叫他不需要「演」流淚，只需要「活」在角色的當下去感受一下，就可以了。Action之後不到30秒，活在「陸堯」角色裏的以豪淚如泉湧！如此合得來，難怪《不》片還未上映，真真已講定會再合作！

除了劉以豪獲讚，真真對於女主角娜扎也是讚不絕口，希望香港觀眾會因這部電影認識到她的另一面：「娜扎可能是唯一一個我會用『美若天仙』去形容的女演員。她卻一點都不扭擰，沒架子，一派自然，充滿靈氣與童真……我第一眼跟她見面，已經決定『星玥』這個角色非她莫属，因為她的眼神流露着一股義無反顧的勇氣，就是這股勇氣，讓女主角將愛進行到底。」